El Gran Premio de Brasil asoma en el horizonte y la actividad del viernes en Interlagos tendrá una particularidad para Alpine. La escudería francesa confirmó que Gabriele Minì volverá a participar de la primera práctica libre, en reemplazo de Pierre Gasly este 6 de noviembre.

El cambio respecto de México

La decisión modifica el escenario que se había presentado en México. En aquella oportunidad, Franco Colapinto había cedido su lugar al italiano para que tuviera su primera experiencia en una sesión oficial de Fórmula 1.

Ahora será el francés quien cumpla con el requisito reglamentario de darle una oportunidad a un joven piloto. Luego recuperará su monoplaza para la segunda tanda.

Alpine confirmó la participación de Minì en la primera práctica del Gran Premio brasileño.

El antecedente de Minì

El antecedente inmediato de Minì dejó un registro de 22 vueltas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con un mejor tiempo de 1:19.946s. Su marca quedó a 1s818 del giro más rápido de Charles Leclerc.

En Brasil afrontará su segunda participación oficial y estrenará el auto de Gasly.

La oportunidad para Colapinto

Para el argentino, la noticia representa una oportunidad importante. Contará con toda la primera práctica para trabajar en la puesta a punto y comenzar a encontrar el equilibrio del A526.

Además, buscará sostener el rendimiento que exhibió en México. Allí terminó octavo en pista, aunque una penalización de diez segundos lo hizo caer al 15° puesto.

Dos referencias para Alpine

Con esta distribución de pilotos, Alpine tendrá dos referencias para evaluar el comportamiento de sus autos en un trazado diferente.

Colapinto dispondrá de una hora adicional de trabajo respecto del fin de semana mexicano. Mientras tanto, los datos recopilados por Minì también servirán para orientar las tareas del equipo durante la tarde.

El cierre de una seguidilla

El GP de San Pablo marcará el cierre de una seguidilla de tres carreras que comenzó en Austin y continuó en México.

En ambas competencias, los dos monoplazas franceses terminaron inicialmente dentro de los diez primeros. Sin embargo, las sanciones posteriores impidieron que la escudería sumara puntos.

Interlagos aparece como una nueva oportunidad para transformar ese rendimiento en resultados concretos. El circuito brasileño combina sectores trabados con una exigente subida hacia la recta principal. Por eso, la puesta a punto y el ritmo de carrera serán claves para que Alpine pueda cerrar el fin de semana de la mejor manera.