Franco Colapinto continúa con su programa de trabajo en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Estados Unidos. En el Circuito de las Américas, el piloto argentino de Alpine completó una nueva vuelta de su tanda larga con un registro de 1:43.824, mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, marcó 1:44.164.

La actividad se pondrá en marcha en el Circuito de las Américas, escenario de la decimoctava fecha de la temporada 2026. Después de un complicado paso por Singapur, donde abandonó tanto en la Sprint como en la carrera principal, el argentino necesita aprovechar cada vuelta para trabajar junto al equipo y encontrar el mejor rendimiento posible de su monoplaza.

El desafío comenzará con dos sesiones de entrenamiento que serán fundamentales para conocer el comportamiento del auto en un trazado exigente, con curvas rápidas, frenadas fuertes, cambios de elevación y largas rectas. Colapinto deberá evaluar el equilibrio del Alpine, trabajar en la puesta a punto y reunir información para llegar en las mejores condiciones a la clasificación del sábado.

Dos prácticas para empezar a construir el fin de semana

El primer entrenamiento libre comenzará a las 14.30 de Argentina, mientras que la segunda sesión está programada para las 18. Serán dos oportunidades para ajustar detalles y medir el rendimiento del Alpine frente a sus rivales.

En un circuito que combina sectores técnicos con zonas de alta velocidad, encontrar una buena configuración puede marcar diferencias. El trabajo del viernes será importante para que Colapinto llegue con referencias claras a la última práctica y, especialmente, a la clasificación, donde se definirá el lugar desde el que largará el domingo.

El piloto argentino buscará dar un paso adelante en una etapa del campeonato en la que cada resultado cuenta. Después de tres presentaciones sin sumar puntos, Austin aparece como una nueva oportunidad para cambiar la tendencia y recuperar protagonismo.

Austin, una nueva oportunidad para Alpine

El Gran Premio de Estados Unidos abrirá una nueva etapa de la gira americana de la Fórmula 1, que continuará en México y Brasil. Para Colapinto, el desafío será aprovechar el fin de semana desde el primer entrenamiento y construir una actuación consistente en un trazado que exige precisión y confianza.

La clasificación del sábado será un momento clave. Una buena posición de largada puede facilitar la estrategia y aumentar las posibilidades de pelear por los puntos en una carrera prevista a 56 vueltas.

El objetivo está planteado, aunque el rendimiento dependerá del trabajo en pista y de la evolución del auto durante las distintas sesiones. Colapinto necesita un fin de semana limpio, sin contratiempos, para llegar al domingo con opciones de meterse en la pelea.

La acción comienza en Austin. El argentino vuelve a acelerar con la ilusión de dejar atrás los abandonos, recuperar sensaciones y encontrar el camino de regreso a los puntos en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Cronograma del GP de Estados Unidos: horarios de Argentina

Viernes 23 de octubre

14.30: Práctica libre 1.

18.00: Práctica libre 2.

Sábado 24 de octubre

14.30: Práctica libre 3.

18.00: Clasificación.

Domingo 25 de octubre

17.00: Carrera del Gran Premio de Estados Unidos, a 56 vueltas.

Dónde ver a Franco Colapinto en vivo

La actividad del Gran Premio de Estados Unidos se podrá seguir en Argentina por Fox Sports, ESPN en Disney+ Premium y F1 TV, según la disponibilidad de cada servicio. Las transmisiones permitirán acompañar los entrenamientos, la clasificación y la carrera del domingo.