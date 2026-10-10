La carrera Sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula Uno tuvo todos los condimentos. Max Verstappen se quedó con la victoria en una prueba que comenzó con media hora de demora por la intensa lluvia que cayó en la previa: sólo 13 monoplazas de los 22 cruzaron la meta.

George Russell le había ganado la disputa al neerlandés de Red Bull Racing por la cima en la largada, pero cuando estaba por cruzar la meta para iniciar el segundo giro de los veinte planteados perdió el control de su Mercedes, se estrelló y desató una bandera roja. En ese tramo, abandonaron por distintos problemas mecánicos Franco Colapinto, Isack Hadjar, Lance Stroll y Sergio Checo Pérez.

Cuando se disputaba la cuarta de las 20 vueltas estipuladas, el Alpine del argentino perdió potencia repentinamente mientras giraban detrás del auto de seguridad y debe abandonar la carrera. Fue el quinto auto que dejaba la carrera en pocos giros realizados.

El relanzamiento de la cita no mostró gran acción en la pista, con un Verstappen que dominó por entonces de principio a fin. Sin embargo, en los metros finales, los McLaren protagonizaron un accidente realmente insólito: se tocaron a poco de terminar la carrera cuando iban en el cuarto (Oscar Piastri) y quinto (Lando Norris) lugar. El australiano abandonó la cita y el británico cayó al octavo puesto.

Finalmente, Verstappen ganó una cita que tuvo en los puntos a Lewis Hamilton (2°), Charles Leclerc (3°), Andrea Kimi Antonelli (4°), Liam Lawson (5°), Ollie Bearman (6°), Nico Hülkenberg (7°) y Norris (8°). El francés Pierre Gasly cruzó la meta en el 9° puesto.

La Previa

La gira asiática de la Fórmula 1 continúa por Singapur, sede de la 17ª fecha de la temporada que cuenta con una carrera Sprint que se pondrá en marcha desde las 6 con la pole de Max Vertappen y el undécimo lugar de partida que obtuvo Franco Colapinto.

El argentino llega en observación al callejero después del choque en Azerbaiyán y de tampoco sumar puntos en Malasia. Dos pasos en falso que lo han hecho retroceder en el campeonato, pero fundamentalmente a su equipo contra los Race Bull que se cortaron en el quinto puesto de la Copa de Constructores.

La flecha positiva le pertenece al tetracampeón, quien después de haber ganado en la cita previa, se ha convertido en el rival a vencer este fin de semana arriba del Red Bull.

Max Vertappen quiene obtener su primer victoria en Singapur. Hizo la pole para la Sprint de esta sábado a la mañana.

Ese no es el objetivo del piloto argentino que primero deberá ubicarse por encima de su compañero Pierre Gasly y luego de Liam Lawson para aquietar a las fieras de su propio box en este tramo final de 7 citas.

Los candidatos

Además de Verstappen, el espectacular circuito de Singapur tendrá a George Russell con Mercedes Benz en la primera fila. Charles Le Clerc vuelve a poner a Ferrari dentro del podio.

La carrera Sprint reparte 8 unidades para el ganador y hasta 1 que le otorga al octavo. Rasguñar alguna unidad desde las 31 vueltas previstas sonaría a una verdadera proeza para los Alpine que luego, desde las 10, tendrán el tiempo para la clasificación del domingo.