El Gran Premio de China de la Fórmula 1 ya tiene su orden de partida para este domingo. Tras una mejor imagen en la clasificación, Franco Colapinto largará en el puesto 12 de una carrera que lo tendrá disputando puesto de sumatoria, post Sprint.

El argentino hizo un buen inicio en la Q1, registrando un tiempo de 1:22,634 quedando en el 10mo lugar. En la segunda tanda mantuvo su nivel y mejorando incluso su registro, llegando a 1:33,357, quedando a cinco milésima del corte a la Q3.

Pese a mostrar mejorías, Colapinto no se mostró del todo conforme. “Cuando falta tan poco da mucha bronca”, expresó, aunque fue optimista en lo que viene: “Mejoramos, creo que sabemos dónde nos falta y que tengo dos décimas de tiempo en el auto. Fue una qualy buena. Hice buenas vueltas, la última fue buena”.

Por otro lado, el otro Alpine manejado por Pierre Gasly, estuvo nuevamente a la altura, quedando en la séptima colocación. Con esto, los dos pilotos de la escudería francesa podrán pelear por sumar unidades en Shanghái.

La pole fue para Antonelli, quien con su Mercedes registró 1:32,064, quedando por delante de su compañero de equipo Russell. En segunda fila estarán las Ferrari, Hamilton tercero y Leclerc cuarto. Luego vienen los McLaren del australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, mientras que el top 10 lo completaron Pierre Gasly (Alpine), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el francés Isack Hadjar (Red Bull) y el británico Oliver Bearman (Haas).

El Gran Premio de China se disputará desde las 4am del domingo, en el Circuito internacional de Shanghái, que tiene un largo de 5.451 km, con una distancia total a recorrer de 305.066 tras las 56 vueltas.