Inicializaron las acciones de la segunda fecha del calendario mundial de la Fórmula 1. El Gran Premio de China cuenta para este fin de semana con la primera sprint, donde Franco Colapinto largará 16; nuevamente relegado y lejos de Gasly, quien quedó 7mo en la clasificación.

En la clasficación disputada en la madrugada del viernes, el segundo piloto de Alpine logró superar el primer filtro de la Q1. en la segunda tanda registró un tiempo de 1m34.327s quedando en las puertas del del top 15 para la carrera corta que abrirá el sábado.

El piloto de Alpine se mostró muy autocrítico luego de otra floja presentación, “Estoy un poco perdido porque quedé muy lejos con Pierre y es la referencia que tengo” expresó, remarcando además que es la primera vez que correr en el circuito de Shanghái “fue bueno conocer la posta y entender un poquito más todo”.

“Hay mucho para trabajar a la noche y mejorar para la qualy de mañana. Me faltó bastante performance hoy. Hay que entender el por qué y volver mejor” culminó.

Para el piloto argentino, las carreras Sprint siempre fueron un dolor de cabeza, ya que nunca pudo sumar unidades. En el 2024 corrió tres, con puesto 12 en Austin y Brasil, y 18° en Qatar.

Grilla oficial para la carrera Sprint con inicio 00hs

En el 2025 compitió en Bélgica donde quedó en el puesto 19°, repitió Austin y Brasil donde quedó 14°, 16°. Su última prueba fue con puesto 20° en Qatar.

En esta oportunidad, la carrera está pautada a 19 vueltas y dará inicio el sábado 00hs. el Británico George Russell de Mercedes hizo la pole, seguido por su compañero Antonelli. En segunda fila estarán el campeón Lando Norris, junto a la Ferrari de Hamilton