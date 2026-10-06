El primer encuentro de Lionel Messi con el fútbol de la Selección también tuvo un pedido sobre su aspecto. A los 17 años, el delantero llegó al predio de Ezeiza para sumarse a la Sub 20 y se encontró con un comentario sobre el pelo que hizo reaccionar a Hugo Tocalli.

Gerardo Salorio, el preparador físico, reconstruyó aquel encuentro desde su propia experiencia: “Vos entrás al predio y ves la cancha 1; ahí estábamos entrenando. Y Hugo (Tocalli) me llama. Había una persona grande con un adolescente al lado. No lo conocía: era Messi. Lo primero que le tiré fue ‘el pelo está un poquito largo, lo tenemos que cortar’. Hugo me fulminó con la mirada. Y Jorge Messi, que era un buen tipo, me dijo ‘mañana lo hacemos cortar’. Un señor”, recordó.

El adolescente venía del fútbol español, donde ya sobresalía en la Masía. Pero para el preparador físico era alguien a quien no conocía, acompañado por su padre, Jorge, y por su representante. El recibimiento de Lionel Messi mezcló esa primera presentación con una observación que desvió por un momento la atención de lo estrictamente deportivo.

Omar Souto, histórico gerente de Selecciones Nacionales de la AFA, también había evocado aquel recibimiento: “Llegó acompañado por el padre y el representante. Salió el preparador físico, que era (Gerardo) Salorio y le dijo: ‘Si no te cortás el pelo, no podés jugar’. Decí que no le hizo caso, ja. Tenía unas ganas de jugar para Argentina... Hablando con los dirigentes de España en Mundiales, se acercaban y nos decían: ‘Lo tentamos de todas las formas posibles, y nunca quiso aceptar jugar para nosotros’”.

La convocatoria apuntaba al amistoso de la Sub 20 ante Paraguay y contemplaba otro encuentro con Uruguay en Colonia. Argentina buscaba asegurar la incorporación de Lionel Messi y evitar que España lo sumara a su seleccionado. Según el recuerdo de Souto, el joven tenía una decisión firme sobre la camiseta que quería vestir, pese a los intentos que recibió desde el fútbol español.

Souto lo recordaba como una condición para jugar y Salorio, como una observación sobre el largo del pelo. Las dos memorias conservaron ese primer intercambio, aunque con palabras distintas. En la versión del preparador físico, el gesto de Tocalli y la respuesta cordial de Jorge terminaron de darle forma a una presentación que, para él, había comenzado sin reconocer al adolescente.