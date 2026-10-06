Llegó el día. Lionel Messi tendrá este martes su despedida de la Selección Argentina ante Benín desde las 20 en el estadio Monumental. El capitán se pondrá por última vez la camiseta de la Albiceleste frente al público argentino para encuentro final representando al país después de más de dos décadas de una historia inigualable que incluyó la conquista de la Copa América en dos ocasiones, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

El partido representa el cierre de una fecha FIFA especial para la Albiceleste, que comenzó con el triunfo ante Bolivia por 4-0 en Córdoba y continuó con la victoria 7-0 frente a Burkina Faso en un partido marcado por las complicaciones que sufrió el equipo africano para llegar al país. En el último de los tres encuentros del seleccionado, se espera un lleno total en el Monumental para ver la última vez de Leo en la Selección.

Para esta ocasión, Lionel Scaloni prepara un equipo con varias de las principales figuras del plantel, que le darán a Messi, el gran protagonista de una noche con homenajes antes y después del encuentro, el adiós en el verde césped. Se espera que Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul, convocados especialmente para este partido, vayan de arranque, en tanto que Giovani Lo Celso, otro citado solamente para este compromiso, también formará parte del cotejo.

De Paul estará en cancha para compartir junto a Messi su último partido en la Selección.

La AFA invitó además a los campeones del mundo de Qatar 2022 y a sus familias para acompañar al capitán en su despedida. La gran mayoría estará presente en el último baile de Messi, mientras que otros no podrán asistir por distintos motivos, en su mayoría por la negativa de sus clubes a cederlos. La ceremonia buscará reunir a buena parte de aquel plantel que hizo historia junto al '10' en Qatar 2022.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Benín: Marcel Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D'Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr.

TV: Telefé y TyC Sports.

Estadio: Monumental.

El encuentro es transmisión del Grupo Prima Multimedios a través de sus emisoras AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5 junto al Super Mitre Deportivo.