El final de una etapa histórica ya tiene fecha, lugar y protagonistas. Luis Miguel "Pulga" Rodríguez se prepara para vivir una jornada muy especial el próximo 26 de septiembre, cuando tendrá su gran despedida en el Monumental José Fierro. El ídolo de Atlético Tucumán atraviesa este momento entre la emoción y los nervios, mientras termina de darle forma a un espectáculo pensado para reunir a distintas generaciones del club.

Durante una entrevista con LG Play, el simoqueño reconoció que organizar su propia despedida le genera sensaciones incluso más intensas que las de un partido. "Cuando arranca todo esto de que se pactó una fecha entra la ansiedad, los nervios, un montón de cosas. Esto es más difícil que jugar un partido, pero estoy muy contento de que se pueda hacer y pueda cumplir el sueño de despedirme en mi casa", expresó el Pulga Rodríguez.

El evento comenzó a tomar forma después de diferentes encuentros con el presidente Mario Leito. La intención fue que la celebración no se limite solamente a un partido homenaje, sino que se transforme en una verdadera fiesta para los hinchas. Por eso habrá artistas, bandas en vivo, sorteos y glorias de Atlético Tucumán, con la posibilidad de que varios históricos vuelvan a pisar el césped y reciban nuevamente el cariño de los fanáticos.

El adiós al ídolo de Atlético

Entre los exjugadores que ya confirmaron su presencia aparecen Martín Granero, César Montiglio, Sebastián Longo, Diego Erroz, Pablo Cáceres y Neri Leyes, todos nombres vinculados a momentos importantes de la historia reciente del conjunto tucumano. La organización también trabaja para sumar a otros futbolistas que todavía continúan en actividad y que podrían formar parte de una noche cargada de recuerdos.

La celebración comenzará incluso antes de que se abra el estadio. El 25 de septiembre, en el Hotel Hilton, se realizará una cena especial con los invitados, donde los fanáticos podrán compartir un momento cercano con las glorias, sacarse fotos y participar de diferentes sorteos. Para el partido, además, se establecieron precios populares: las entradas generales costarán $10.000, mientras que las plateas tendrán un valor de $20.000, con alternativas de financiación.

La intención del Pulga Rodríguez también fue que la fiesta sea accesible para las familias. "La idea era que las entradas sean accesibles. Menores de diez años con la camiseta de Atlético, jubilados y personas con capacidades diferentes van a pasar gratuitamente al estadio", explicó. Los tickets pueden conseguirse en La Rockería, a través de Passline y en distintos puntos habilitados de varias provincias.

El adiós al ídolo de Atlético

Después de más de 22 años ligados al fútbol, el delantero sabe que está cerrando una etapa irrepetible. "Estoy por soltar algo que hice durante 22 años o toda la vida. A veces invade el recuerdo de '¿por qué no un poquito más?', pero la verdad es que estoy orgulloso de la carrera que hice y feliz cuando camino por la calle y la gente te dice gracias", aseguró. Para él, Atlético Tucumán representa mucho más que una camiseta: "Atlético es el club que amo, el que me prestó la camiseta y me hizo conocido a nivel nacional. Es todo en mi vida a nivel deportivo y no me quedó ningún sueño por cumplir; el fútbol me dio más de lo que imaginaba".

Con el retiro cada vez más cerca, el futuro del Pulga Rodríguez todavía presenta interrogantes. El ídolo no confirmó si dará finalmente el salto a la política, aunque dejó abierta esa posibilidad y destacó su interés por ayudar a quienes más lo necesitan. "Me gusta mucho colaborar y ayudar a la gente que lo necesita. Lo de la política está instalado hace años; si es el momento bienvenido sea, y si no, seguiré haciendo mi vida devolviendo un poquito de lo que la vida me dio", sostuvo. Mientras tanto, su gran objetivo inmediato está claro: "Los espero el 26 de septiembre en la cancha de Atlético para presenciar una noche inolvidable".