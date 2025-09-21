Pulga golpeado: el asalto que sacudió al ídolo de Colón

La mañana que debía ser de pura concentración para Luis Miguel “Pulga” Rodríguez terminó convertida en un dolor de cabeza. El ídolo de Colón fue víctima de un robo en su domicilio del exclusivo country El Paso, en Santo Tomé, mientras realizaba la práctica previa al duelo frente a Deportivo Morón por la Primera Nacional.

El hecho ocurrió entre las 8.30 y las 13, lapso en el que el delantero de 40 años estuvo ausente de su vivienda. Según las primeras informaciones, los delincuentes habrían ingresado por una puerta corrediza que había quedado sin traba, y tras revolver varias habitaciones, escaparon con perfumes, ropa del club, indumentaria personal, anillos y pulseras de oro.

Al regresar del entrenamiento, Rodríguez encontró su casa en completo desorden y constató las faltantes. La denuncia quedó radicada en la Subcomisaría 15ª, que ya inició la investigación, aunque el hermetismo dentro del country dificulta las pesquisas: los domingos, el movimiento de visitas en el predio es intenso y no hay registros claros de quién entró o salió.

El hecho causó fuerte preocupación en el entorno del futbolista y entre los vecinos del barrio privado. Rodríguez, que no estaba convocado para el duelo ante el Gallo en el Cementerio de los Elefantes, ahora enfrenta un partido inesperado: recuperar la tranquilidad después de un golpe que sacudió a todo Colón.