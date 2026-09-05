La fecha 13 del calendario anual de la Fórmula 1 disputó su clasificación de cara al Gran Premio de Italia, a disputarse el domingo 10hs. Franco Colapinto hizo un gran trabajo donde consiguió largar en el 7mo lugar, en una carrera donde su compañero Pierre Gasly partirá desde el primer lugar.

Ante todos los pronósticos, el francés, piloto de Alpine se quedó con la Pole Position en Monza, registrando un giro de 1:21.786, por delante de George Russell de Mercedes por 0.060 (1:21.846) y a Oscar Piatri de McLaren por 0.180 (1:21.966),

Franco Colapinto también hizo un gran trabajo, quedando en la 8va colocación de la clasificación, y producto de la sanción a Antonelli, ocupará el 7mo puesto en el partidos. El piloto argentino registró un tiempo de 1:22.220.

El piloto de Alpine hizo la pole en monza

El piloto argentino se metió a Q3 luego de hacer un registro de 1:22.400 en su segundo intento y quedó 8°, a 0.518 de Andrea Kimi Antonelli (1:21.882) y 0.323 de su compañero Pierre Gasly.

Quedaron eliminado: Esteban Ocon de Haas (16°), Carlos Sainz de Williams (15°), Liam Lawson de Red Bull Racing (14°), Nico Hülkenberg de Audi (13°), Ollie Bearman de Haas (12°) y Gabriel Bortoleto de Audi (11°).

Previamente, Alpine tuvo una gran actuación en la Q1. Pierre Gasly registró el mejor tiempo y gurí en 1:22.612. Franco Colapinto se ubicó 4to con un registro de 1:22.662, accediendo ambos a la Q2. Max Verstappen (1:22.631) y Lando Norris (1:22.659) cerraron en el segundo y tercer lugar.

Lance Stroll de Aston Martin (22°), Fernando Alonso de Aston Martin (21°), Sergio Checo Pérez de Cadillac (20°), Valtteri Bottas de Cadillac (19°), Alex Albon de Williams (18°) y Yuki Tsunoda de Racing Bulls (17°) son los seis eliminados.

Monza recibe una nueva fecha de la F1

Para esta clasificación en el mítico trazado denominado “El templo de la velocidad”. Franco Colapinto llega luego de tres prácticas donde finalizó 9no en la primera y 11° colocación en la segunda.

Ya el día sábado, mejoró su rendimiento en la Práctica Libre 3, quedando en la décima colocación con un tiempo de 1:23.101 apenas por debajo de Gasly. El más rápido fue George Russell con 1:22.219 y lo siguieron Hamilton y Verstappen.

Monza es uno de los más tradicionales del calendario anual de la F1, ubicado dentro del Parque Real de Monza, cerca de Milán, y forma parte del calendario desde la primera temporada de la categoría en 1950. Por sus largas rectas y sus pocas curvas, es conocido como el "Templo de la Velocidad". Tiene una longitud de 5.793 kilómetros, y tendrá el domingo el GP de Italia a 53 vueltas. El sábado 5 de septiembre será día de tercera práctica desde las 7 de la mañana y la clasificación a las 10.