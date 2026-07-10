A horas de un cruce que promete ser uno de los más atractivos de los cuartos de final del Mundial, Luis de la Fuente se robó parte de la atención en la conferencia de prensa previa al choque entre España y Bélgica. El entrenador de La Roja habló del desafío que representa enfrentar a una selección repleta de talento, pero también se tomó un momento para rendirse ante Lionel Messi, el hombre que sigue maravillando al planeta fútbol a sus 39 años.

"Messi parece que tiene 19 años, o 23. Está en un nivel excepcional y ha vivido 50.000 situaciones de este tipo", afirmó el técnico español al ser consultado por el presente del capitán argentino, una de las grandes figuras de la Copa del Mundo.

Las palabras de De la Fuente se sumaron a una larga lista de elogios que el rosarino viene cosechando durante el torneo. Sin embargo, el entrenador fue más allá y destacó la mentalidad competitiva de Leo, a quien calificó como un ejemplo para las nuevas generaciones.

"Es incansable, insaciable y un ejemplo para los que están empezando en el fútbol", sostuvo el DT, que además coincidió con las recientes declaraciones de Lamine Yamal sobre el impacto que sigue generando el crack argentino en la élite mundial.

Mientras España ultima detalles para enfrentar a una Bélgica cargada de figuras y con argumentos para dar pelea hasta el final, De la Fuente también sorprendió al hablar de una referencia que pocos esperaban escuchar en una conferencia de prensa europea: Gustavo Alfaro.

El entrenador campeón de la Eurocopa 2024 reconoció públicamente su admiración por el actual técnico de Paraguay y encontró puntos en común entre su forma de conducir grupos y las ideas que también pregonan Lionel Scaloni y otros entrenadores exitosos.

"He dicho que comparto muchas ideas con Lio Scaloni, también me declaro admirador de Gustavo Alfaro. Admiro a mucha gente, a la gente buena", expresó.

Lejos de quedarse únicamente en conceptos futbolísticos, el español se adentró en cuestiones relacionadas con el liderazgo y los valores, un terreno en el que Alfaro suele destacarse por sus profundas reflexiones.

"Alfaro un día dijo que hoy está en boga el liderazgo en valores. Eso tiene mucha más potencia. Este modelo funciona", explicó.

Y cuando parecía que la conferencia llegaba a su fin, dejó una frase digna de las habituales exposiciones del entrenador paraguayo. Apelando a la filosofía clásica, citó al emperador romano Marco Aurelio para reforzar su mensaje sobre la importancia del colectivo por encima de las individualidades.

"Como Marco Aurelio decía: 'Lo que es malo para la abeja, es malo para el panal'", concluyó.

Entre elogios a Messi, admiración por Alfaro y reflexiones sobre liderazgo, De la Fuente dejó en claro que España llega convencida de su idea para afrontar un partido de alto voltaje frente a Bélgica. Un duelo que pondrá frente a frente a dos selecciones con aspiraciones de semifinales y que promete emociones fuertes de principio a fin.