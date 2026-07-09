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Nadie es infalible

Kylian Mbappé erra penales como Lionel Messi por la pelea del botín de oro en el Mundial 2026

A los 28 minutos del duelo por cuartos de final, Bono le atajó un penal al goleador francés. La pelea por el botín de oro no quiere saber nada de goles desde los doce pasos.

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Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Jueves, 09 de julio de 2026 a las 18:07
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Mbappé erró su primer penal en mundiales. Fue por los cuartos de final del 2026 ante Marruecos. Bono le adivinó la intención a la derecha del perfil del delantero..

Kylian Mbappé erró un penal a los 28 minutos del primer tiempo ante el arquero Bono por los cuartos de final del Mundial 2026 entre Francia y Marruecos.

La pelea por el botín de oro en Estados Unidos, México y Canadá, con Lionel Messi es tan pareja que los dos 10 malogran oportunidades desde los doces pasos. Al sudamericano le tocó en los octavos de final ante Egipto, cuando el resultado estaba 1 a 0 en contra del campeón del mundo.

Esta vez fue el capitán francés quien eligió el palo izquierdo del 1 rival que adivinó la intención e impidió que el subcampeón mundial tome ventaja en el resultado en ese momento del cruce en Boston.

El árbitro argentino Facundo Tello no dudó en sancionar la pena máxima en una jugada protagonizada por el propio Mbappé sobre la izquierda del ataque.

Chequeó el VAR

La revisión VAR puso en duda la decisión del juez sudamericano, pero tras un par de minutos, le dio la razón al juez de la Liga Profesional de la Argentina.

Mano a mano, frente a frente con el arquero, se armó el duelo y el 1 hincha de River Plate adivinó el palo y mantuvo el cero en su valla.

 

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