La previa de la final de la Copa Sudamericana sumó un ingrediente inesperado que despertó la ilusión de los hinchas de Boca Juniors. En las horas previas al enfrentamiento contra Atlético Mineiro, un reconocido astrólogo se animó a anticipar qué equipo se quedará con el título y fue contundente con su elección. Su pronóstico no pasó inadvertido, especialmente por sus antecedentes durante el último Mundial.

El protagonista de esta predicción es Federico Pertusati, conocido en las redes sociales como AstroMutable, quien analizó las cartas astrales de los protagonistas y encontró motivos para confiar en el conjunto argentino. En diálogo con Noticias Argentinas, no dejó demasiado espacio para las especulaciones y lanzó una frase que rápidamente comenzó a circular entre los simpatizantes: “Boca va a salir campeón”.

El especialista también proyectó un cierre de temporada favorable para el Xeneize y consideró que el equipo tiene posibilidades concretas de conquistar dos de las tres competencias que todavía tiene por delante, sin contemplar un eventual Trofeo de Campeones. Para fundamentar su análisis, hizo referencia a la influencia de los movimientos planetarios sobre la carta natal de Rodolfo Arruabarrena, entrenador del conjunto de la Ribera.

Se viene la gran Final ¿Quién la gana?

Según explicó Pertusati, el presente deportivo de Boca coincide con una etapa astrológica que considera positiva. Entre los resultados que mencionó aparecen la consagración en la Tabla Anual, la victoria en el Superclásico, la clasificación a la final de la Copa Argentina frente a Banfield y la eliminación de Vasco da Gama en el camino hacia la definición continental.

Sin embargo, el pronóstico también incluyó una advertencia que involucra directamente a Leandro Paredes. El astrólogo recomendó que el mediocampista tenga especial cuidado durante el encuentro, debido a determinados aspectos que identificó en su revolución lunar. “Debe tener cierta precaución, tiene una revolución lunar que presenta aspectos complicados que podrían manifestarse en problemas físicos, alguna lesión o una posible expulsión”, sostuvo.

En su comparación entre los dos equipos, Pertusati tampoco dejó afuera a Eduardo Domínguez, director técnico de Atlético Mineiro. Aunque reconoció que el entrenador del conjunto brasileño atraviesa un buen momento desde su interpretación astrológica, consideró que los indicadores vinculados a Arruabarrena son más contundentes. “La carta natal de Eduardo Domínguez no es tan contundente como la del Vasco, en mi experiencia eso suele pesar bastante”, explicó.

Se viene la gran Final ¿Quién la gana?

La popularidad de Federico Pertusati creció especialmente después del último Mundial, cuando varias de sus predicciones futbolísticas llamaron la atención por sus coincidencias con los resultados. Entre los pronósticos que se le atribuyen aparecen los triunfos ajustados de Cabo Verde, Egipto y Suiza, además de su anticipación sobre el desarrollo de la semifinal entre Argentina e Inglaterra.

De esta manera, mientras Boca y Atlético Mineiro se preparan para disputar la final de la Sudamericana en Barranquilla, Colombia, la predicción de AstroMutable alimenta las expectativas de los hinchas argentinos. El astrólogo ya eligió a su campeón y puso todas sus fichas en el Xeneize, aunque la última palabra, como siempre, estará en el campo de juego.