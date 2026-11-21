En el marco de la novena fecha del Torneo Apertura de la temporada 2026/2027 de la Conferencia Sur de la Liga Nacional Femenina de básquet, en el estadio El Nido en la zona riberaña de Neuquén, Boca Juniors superó con comodidad a El Bigúa por 80 a 51, en lo que significó el primer partido oficial de las Xeneizes en la provincia y en la ciudad.

El equipo porteño se ubica segundo en la tabla de posiciones detrás de Independiente de Neuquén, luego del triunfo del viernes por la noche, quedó con un registro de 7 partidos ganados y dos perdidos y un porcentaje de victorias del 77,7%.

El equipo neuquino no atraviesa un bueno momento, en nueve cotejos jugados, apenas ganó uno y perdió los ochos restantes -ahora seis en forma consecutiva-, tiene 10 puntos y una efectividad del 11,1%.

Sólido triunfo de Boca en el arranque su gira por Neuquén

Con una gran actuación de Candela Gentinetta con 16 puntos (26 de valoración) para el visitante y 18 de Sofia Wolf para el local, Boca Juniors demostró que es un buen candidato en la Liga Nacional Femenina de Básquetbol.

Un primer cuarto con poca diferencia en el tanteador favorable al Xeneize que terminó 20 a 16 y tuvo a Wolf como la mejor de ese lapso del partido como goleadora del arranque de la noche con 12 puntos.

La otra mitad del primer tiempo, fue mejor para las dirigidas por Gabriel Fernández, que sólo le permitió anotar 8 tantos a las de Javier Ielmini para ir al descanso largo con 11 de diferencia, 35 a 24.



En el arranque del complemento, la baja efectividad de las Verdes y el buen trabajo de las visitantes, tanto en defensa como en ataque permitieron ampliar la diferencia y cerrarlo 61 a 35.

El último chico sólo fue un trámite para Boca, conversiones en la zona pintada de Luciana Delabarba (11 puntos) y el aporte rebotero de Candela Gentinetta le permitieron ganar el partido 80 a 51. En los últimos minutos, dio la sensación que no hubo hándicap, entre un equipo que pelea por los puestos de vanguardia y otro que no tiene reacción ni deportiva ni anímica.

El Biguá jugará como local este domingo frente a Vélez Sarsfield a las 20.30, mientras que Boca Juniors lo hará con Independiente de Neuquén el mismo día a las 19.30.