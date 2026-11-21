Franco Colapinto tuvo una buena clasificación en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, pero terminó con sensaciones encontradas. El piloto argentino consiguió el noveno puesto y aseguró un lugar entre los diez mejores de la grilla, aunque quedó disconforme porque consideró que Alpine tenía potencial para conseguir un resultado todavía mejor.

Después de la sesión, el argentino expresó su frustración por no haber podido aprovechar todo el rendimiento del auto durante la Q3. Los problemas para poner los neumáticos en temperatura y el tráfico en pista condicionaron su última vuelta rápida. “Una pena porque el potencial estaba”, resumió Franco, dejando en claro que se quedó con la sensación de haber perdido una oportunidad importante.

El piloto también explicó las dificultades que tuvo durante la preparación de su intento final, en una pista que presentó condiciones complicadas. La temperatura de las gomas y los movimientos de otros competidores terminaron perjudicando su vuelta.“Traté de quedarme atrás de los Mercedes, pero después nos empezaron a atacar los Red Bull y fue un lío. Las gomas estaban muy frías, no entraron en temperatura y la vuelta fue un desastre”.

el argentino no quedó conforme pese a quedar 9no en la largada del domingo

Pese al fastidio, Colapinto se mostró con expectativas de cara a la carrera y destacó la velocidad de Alpine en las rectas, un aspecto que podría resultar importante para intentar avanzar posiciones. “Hay que avanzar. Tenemos buena velocidad en las rectas, lo cual es positivo. Hay que intentar poner todo junto, hacer una buena largada e ir para adelante”,

Con el noveno lugar asegurado en la grilla, el argentino buscará aprovechar una buena largada y mantenerse competitivo para sumar puntos en el circuito callejero de Las Vegas. Desde las 1AM del domingo, el piloto argentino encará una nueva carrera con el objetivo de volver a sumar.