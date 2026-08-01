La ilusión de Boca en la Copa Sudamericana 2026 sigue intacta después de superar a O'Higgins por penales en Chile y conseguir el pase a los octavos de final. Ahora, el conjunto dirigido por el Xeneize deberá enfrentar a Recoleta, en una serie que genera gran expectativa entre los hinchas y que también despertó el interés de quienes siguen las predicciones astrológicas.

En las últimas horas, el astrólogo AstroBover compartió su lectura sobre el próximo compromiso internacional de Boca, asegurando que existen señales que favorecen al equipo de la Ribera. Si bien el análisis contempla algunos aspectos complicados, el pronóstico general resulta optimista y ubica al club argentino con mayores posibilidades de avanzar de ronda.

Entre los puntos menos favorables aparece el Ascendente en conjunción con Saturno, una combinación que, según la interpretación astrológica, suele estar relacionada con desafíos, presión y un desarrollo más complejo de lo esperado. Esto indicaría que Boca no tendría un partido sencillo y que necesitará paciencia para encontrar los espacios.

A ese escenario se suma el acercamiento de Saturno al Sol del club, otro aspecto que, para la astrología, puede reflejar desgaste, dificultades y un trámite cargado de tensión. La lectura sugiere que el equipo deberá superar distintos obstáculos antes de conseguir el objetivo.

Sin embargo, también aparecen indicadores muy positivos. Uno de los más destacados es el tránsito de Júpiter hacia un trígono con el Sol, una configuración asociada con crecimiento, confianza y resultados favorables. Para quienes siguen este tipo de análisis, se trata de uno de los aspectos más alentadores de la carta.

Otro de los elementos que entusiasma a los simpatizantes es la presencia de la Luna en Leo en conjunción con Júpiter. Esta combinación suele vincularse con protección, optimismo y fortaleza para resolver situaciones decisivas, especialmente en competencias de alto nivel como la Copa Sudamericana.

Se viene Recoleta-Boca Juniors

Con estos factores sobre la mesa, AstroBover sostiene que Boca tendría mayores posibilidades de imponerse frente a Recoleta, aunque advierte que el desarrollo del encuentro sería muy parejo y que la diferencia podría definirse por detalles mínimos durante los 90 minutos.

De acuerdo con la predicción, los marcadores con mayores probabilidades serían un 1-0 o un 2-1 en favor de Boca, resultados que reflejan un triunfo ajustado y trabajado. De todas maneras, como ocurre con todas las interpretaciones astrológicas, se trata de una lectura simbólica sin respaldo científico. La última palabra, una vez más, la tendrá el fútbol cuando la pelota empiece a rodar.