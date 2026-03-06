La Copa Sudamericana 2026 empieza a tomar forma y la expectativa crece en el fútbol argentino. La CONMEBOL confirmó cómo quedaron conformados los bombos para el sorteo de la fase de grupos, con presencia fuerte de equipos del país y con River Plate como uno de los grandes protagonistas.

El equipo de Núñez aparece como el mejor ubicado en el ranking Conmebol dentro del torneo, por lo que integrará el bombo 1 como cabeza de serie. Allí también estarán otros clubes importantes del continente como Atlético Mineiro, São Paulo FC, Grêmio, Santos FC, Olimpia, América de Cali y Racing Club.

Además de River y Racing, el fútbol argentino tendrá otros representantes que ya conocen su ubicación en los bombos. San Lorenzo y Tigre formarán parte del bombo 2, mientras que Barracas Central y Deportivo Riestra estarán en el bombo 4, ya que ambos clubes debutarán en competencias internacionales.

En el bombo 3 aparecen equipos como Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City Torque, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero y Macará, que también esperan conocer su destino en el sorteo.

El evento que definirá los grupos se realizará el 19 de marzo en Luque, Paraguay, donde se armarán las ocho zonas de cuatro equipos cada una. El formato establece que los primeros de cada grupo avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los segundos deberán disputar un repechaje frente a los terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La fase de grupos comenzará en la semana del 8 de abril y se extenderá hasta fines de mayo, mientras que la final del torneo continental está programada para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

Con River como cabeza de serie y varios equipos argentinos en carrera, la Sudamericana ya empieza a perfilar un torneo que promete emociones fuertes en el continente.