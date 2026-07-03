Mhoni Vidente volvió a meterse de lleno en el clima mundialista con una predicción que no pasó inadvertida. Antes del cruce de Argentina ante Cabo Verde, la astróloga habló del futuro de la Selección y dejó una frase que despertó expectativa entre los hinchas.

El pronóstico llegó en un momento clave del Mundial 2026, cuando cada partido puede cambiar por completo el rumbo de los candidatos. Con la mirada puesta en el equipo de Lionel Scaloni, la vidente aseguró que ve un panorama favorable para la Albiceleste en esta etapa de la competencia.

Lejos de mostrarse cautelosa, Mhoni Vidente ubicó a Argentina entre los seleccionados con mayor proyección dentro del torneo. “Argentina va a ser uno de los finalistas o va a pasar sencillamente. Argentina también trae muy buena suerte”, aseguró al referirse a las chances del equipo nacional.

La frase rápidamente tomó fuerza porque no solo habló de una posible clasificación ante Cabo Verde, sino también de un recorrido más largo para la Selección. En su lectura, el conjunto argentino aparece acompañado por una energía positiva que podría sostenerlo en los cruces decisivos.

Además de su mirada sobre Argentina, Mhoni Vidente también destacó a otros equipos que, según su predicción, pueden dar que hablar en el Mundial. La astróloga puso el foco en México y Colombia, dos seleccionados a los que señaló como protagonistas inesperados de esta edición.

“Me ha gustado mucho México y Colombia. Son la revelación completamente de esta justa deportiva. Colombia viene ganando y México también. Veo muchos goles”, sostuvo, dejando en claro que espera partidos con emociones y resultados fuertes para ambos equipos.

Con esta nueva predicción, Mhoni Vidente volvió a alimentar la expectativa alrededor de la Selección Argentina en la previa del duelo ante Cabo Verde. Entre cábalas, ilusiones y pronósticos, sus palabras sumaron otro condimento a un cruce que ya se vive con tensión mundialista.