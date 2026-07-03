Ciro Martínez protagonizó una de las escenas más insólitas de la previa mundialista en Miami. El cantante se sumó al banderazo de hinchas argentinos antes del partido de la Selección y terminó rodeado por una multitud que cantaba el Himno Nacional, hasta que la policía apareció para dispersar la concentración.

La secuencia tuvo un arranque cargado de emoción, con camisetas argentinas, banderas y cientos de fanáticos reunidos en plena calle. En medio de ese clima de fiesta, el líder de Los Piojos sacó su armónica y empezó a tocar las estrofas del Himno, lo que hizo estallar a los presentes en un canto colectivo.

El momento parecía destinado a quedar como una postal pura de aliento argentino en Estados Unidos. Ciro Martínez, identificado desde hace años con la cultura futbolera y con la Selección, quedó al frente de una escena que mezcló música, fervor popular y la ansiedad por el cruce mundialista ante Cabo Verde.

Sin embargo, el clima cambió cuando llegaron los agentes de seguridad. Mientras los hinchas seguían cantando, patrulleros de la policía de Miami se acercaron al lugar para cortar la concentración y ordenar que la gente se dispersara. La interrupción se produjo justo cuando el Himno sonaba con fuerza entre los argentinos.

La situación generó sorpresa porque lo que para los hinchas era una celebración típica de previa futbolera terminó chocando con las normas locales sobre uso del espacio público, ruidos y reuniones masivas. La imagen de los policías subiendo al camión mientras sonaba la armónica de Ciro Martínez le dio al episodio un tono tan inesperado como polémico.

A pesar de la tensión inicial, el operativo no pasó a mayores. Los fanáticos comenzaron a retirarse y la escena quedó como una anécdota llamativa dentro de la previa del próximo partido de la Selección en el Mundial 2026, con la policía intentando poner orden en una celebración que tenía forma de fiesta popular.

Antes de que el banderazo se desarmara por completo, el cantante también aprovechó para compartir otro momento musical con los hinchas, que lo acompañaron coreando uno de sus clásicos. Así, Ciro Martínez sumó una nueva postal mundialista a su historia con la Selección, aunque esta vez atravesada por una interrupción policial que nadie esperaba.