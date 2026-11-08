¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
CAMPEONATO ARGENTINO

Fuerte vuelco y accidente del neuquino Nicolás Gonzalez en el Rally de Traslasierra

Junto a su navegante Gerónimo Bordignon sufrieron un importante despiste este fin de semana en el Rally de Traslasierra que se corrió por caminos aledaños a Mina Clavero y Villa Dolores

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 08 de noviembre de 2026 a las 20:00
PUBLICIDAD
Accidente de Nicolás González y Gerónimo Bordignon en Rally de Traslasierra

El piloto neuquino de rally Nicolás González y su navegante Gerónimo Bordignon sufrieron un fuerte accidente y vuelco el sábado 7 de noviembre de 2026 durante la Prueba Especial 3, que tenía el recorrido Ciénaga de Allende y San Sebastián I en el marco de Rally de Traslasierra, correspondiente a la octava fecha del Campeonato Argentino de Rally.

El accidente provocó daños considerables en el vehículo y los dejó obligados a abandonar la competencia, lo que supuso un duro golpe en la lucha por el título de la Clase RC MR. 

Afortunadamente, ambos integrantes de la tripulación salieron ilesos y sin lesiones graves, en la competencia que tuvo por escenario los caminos aledaños a Mina Clavero y Villa Dolores en la serranía cordobesa.

Accidente de Nicolás González y Gerónimo Bordignon en Rally de Traslasierra

A pesar del abandono definitivo en el Rally de Traslasierra, Nicolás González y Gerónimo Bordignon conservan el liderazgo del campeonato en la clase RC-MR (Maxi Rally) gracias a la importante ventaja de puntos que traían en la temporada 2026.  

Antes de comenzar la octava fecha, la tripulación del VW Polo MRT lideraba con un total de 354 puntos. Al no sumar unidades este fin de semana, la brecha matemática con sus perseguidores se acortó, dejando el campeonato al rojo vivo de cara a la última fecha del año.

Piloto y navegante publicaron un video en sus redes sociales, donde aseguraron que "salimos ilesos del accidente, se rompió el Polo, pero nosotros estamos bien. Por suerte, el auto no cayó arriba de la gente y ya estamos pensando en la última fecha para salir campeones" y agregaron "el agradecimiento para los cientos de mensajes y llamadas para saber como estábamos".

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD