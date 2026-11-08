El piloto neuquino de rally Nicolás González y su navegante Gerónimo Bordignon sufrieron un fuerte accidente y vuelco el sábado 7 de noviembre de 2026 durante la Prueba Especial 3, que tenía el recorrido Ciénaga de Allende y San Sebastián I en el marco de Rally de Traslasierra, correspondiente a la octava fecha del Campeonato Argentino de Rally.

El accidente provocó daños considerables en el vehículo y los dejó obligados a abandonar la competencia, lo que supuso un duro golpe en la lucha por el título de la Clase RC MR.

Afortunadamente, ambos integrantes de la tripulación salieron ilesos y sin lesiones graves, en la competencia que tuvo por escenario los caminos aledaños a Mina Clavero y Villa Dolores en la serranía cordobesa.

Accidente de Nicolás González y Gerónimo Bordignon en Rally de Traslasierra

A pesar del abandono definitivo en el Rally de Traslasierra, Nicolás González y Gerónimo Bordignon conservan el liderazgo del campeonato en la clase RC-MR (Maxi Rally) gracias a la importante ventaja de puntos que traían en la temporada 2026.

Antes de comenzar la octava fecha, la tripulación del VW Polo MRT lideraba con un total de 354 puntos. Al no sumar unidades este fin de semana, la brecha matemática con sus perseguidores se acortó, dejando el campeonato al rojo vivo de cara a la última fecha del año.

Piloto y navegante publicaron un video en sus redes sociales, donde aseguraron que "salimos ilesos del accidente, se rompió el Polo, pero nosotros estamos bien. Por suerte, el auto no cayó arriba de la gente y ya estamos pensando en la última fecha para salir campeones" y agregaron "el agradecimiento para los cientos de mensajes y llamadas para saber como estábamos".