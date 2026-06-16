La Fundación BPN (Banco Provincia de Neuquén) lanzó una propuesta especial para que los neuquinos puedan disfrutar de los partidos de la selección argentina durante la fase de grupos del Mundial 2026 en pantalla gigante y en un ambiente familiar.

Los encuentros serán transmitidos en el Cine Teatro Español de Neuquén, donde además habrá sorteos, regalos y un candy bar para acompañar cada jornada mundialista.

La iniciativa tiene un fin solidario, ya que para ingresar se solicita colaborar con un alimento no perecedero y/o ropa de abrigo, elementos que serán destinados a quienes más lo necesitan.

Las entradas pueden retirarse de manera gratuita en la boletería del Cine Teatro Español, de lunes a viernes de 8:30 a 21. El ingreso será por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala.

Los partidos programados para esta propuesta son:

Martes 16 de junio, a las 22: Argentina vs. Argelia.

Lunes 22 de junio, a las 14: Argentina vs. Austria.

Sábado 27 de junio, a las 23: Argentina vs. Jordania.

Desde la Fundación BPN destacaron que la actividad busca generar un espacio de encuentro para que familias, amigos y fanáticos del fútbol puedan acompañar juntos a la Selección Argentina durante la máxima cita del deporte mundial.

La convocatoria tendrá lugar en el Cine Teatro Español, ubicado sobre la avenida Argentina 235 de la ciudad de Neuquén.