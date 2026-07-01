La Fundación BPN (Banco Provincia de Neuquén) invitó a la comunidad a vivir una tarde de fútbol y aliento a la Selección Argentina con la transmisión del partido frente a Cabo Verde en el marco de los 16vos de final del Mundial 2026 que se juega en Estados Unidos, Canadá y México.en pantalla gigante.

El encuentro se realizará el viernes 3 de julio a las 19 en el Cine Teatro Español, donde los asistentes podrán disfrutar del partido en un ambiente preparado especialmente para acompañar al combinado nacional. Además de la transmisión en pantalla gigante, la jornada contará con sorteos y un Candy Bar, para que las familias y los fanáticos puedan compartir una experiencia diferente.

Entrada solidaria

El ingreso será mediante una entrada solidaria, que consistirá en la donación de un alimento no perecedero y/o una prenda de abrigo. Las entradas pueden retirarse en la boletería del Cine Teatro Español, de lunes a viernes, de 8.30 a 21. La propuesta busca combinar el acompañamiento a la Selección Argentina con un gesto solidario destinado a quienes más lo necesitan.