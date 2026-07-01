¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Deportes

Fundación BPN invitó a ver el partido de Argentina en pantalla gigante en el Cine Teatro Español

La actividad será este viernes 3 de julio desde las 19. La entrada será solidaria y habrá sorteos y servicio de Candy Bar para quienes asistan.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Miércoles, 01 de julio de 2026 a las 08:12
PUBLICIDAD
Transmisión del partido Argentina-Cabo Verde en Neuquén con entrada solidaria

La Fundación BPN (Banco Provincia de Neuquén) invitó a la comunidad a vivir una tarde de fútbol y aliento a la Selección Argentina con la transmisión del partido frente a Cabo Verde en el marco de los 16vos de final del Mundial 2026 que se juega en Estados Unidos, Canadá y México.en pantalla gigante.

El encuentro se realizará el viernes 3 de julio a las 19 en el Cine Teatro Español, donde los asistentes podrán disfrutar del partido en un ambiente preparado especialmente para acompañar al combinado nacional. Además de la transmisión en pantalla gigante, la jornada contará con sorteos y un Candy Bar, para que las familias y los fanáticos puedan compartir una experiencia diferente.

 

Entrada solidaria

 

El ingreso será mediante una entrada solidaria, que consistirá en la donación de un alimento no perecedero y/o una prenda de abrigo. Las entradas pueden retirarse en la boletería del Cine Teatro Español, de lunes a viernes, de 8.30 a 21. La propuesta busca combinar el acompañamiento a la Selección Argentina con un gesto solidario destinado a quienes más lo necesitan.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD