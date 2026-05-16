El ministro de Gobierno de la provincia de Neuquén, Jorge Tobares, junto a la ministra de Juventud, Deportes y CulturaJosefina Codermatz, entregaron la personería jurídica a la Fundación para el Desarrollo del Alto Rendimiento (FUDAR), consolidando formalmente la creación de una institución destinada al acompañamiento integral de atletas neuquinos.

La fundación nace con el objetivo de promover el crecimiento de deportistas de alto rendimiento, brindándoles acompañamiento en su desarrollo físico, emocional y profesional a través de recursos financieros y humanos que permitan potenciar sus trayectorias deportivas.

Desde la organización explicaron que el propósito es generar herramientas concretas para fortalecer la preparación de atletas que representan a la provincia y al país en competencias nacionales e internacionales. Entre los referentes que impulsan la iniciativa se encuentran los destacados palistas Ariel Basualdo y Agustín Montecino, reconocidos por su trayectoria en el deporte y por su compromiso con la formación de nuevas generaciones.

Los ex palistas Ariel Basualdo, y Agustín Montecino dos de los referentes de la nueva entidad

Durante el acto, las autoridades provinciales destacaron la importancia de consolidar instituciones que acompañen el desarrollo deportivo desde una mirada integral, entendiendo al alto rendimiento no solo como exigencia competitiva, sino también como un proceso de formación personal y emocional.

La formalización de la personería jurídica permitirá a FUDAR avanzar en la gestión de programas, convenios y herramientas de financiamiento orientadas a fortalecer el ecosistema deportivo de Neuquén y ampliar las oportunidades para atletas con proyección nacional e internacional.