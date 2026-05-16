La edición 19 de los Juego EPADE juega durante la próxima semana el grueso de sus actividades en diferentes sedes. Neuquén recibirá el Atletismo y Handball, teniendo este domingo desde las 20, el acto inaugural en el estadio Ruca Che.

Los Juegos Epade forman parte del calendario de los Juegos Patagónicos Unificados que incluyen también a los Juegos Para Epade y Juegos de la Integración Patagónica que se cerraron y cumplieron con su séptima y cuarta edición, respectivamente.

El mes pasado, Neuquén abrió el calendario de los Juegos de la Patagonia, con la natación que se disputó en la pileta del Sindicato de Petroleros Jerárquicos. Ahora será el turno del atletismo, en el sintético de la Ciudad Deportiva y el Estadio Ruca Che, escenario que el año pasado celebró las tres décadas y ahora marcará otro hito histórico al recibir a la disciplina que hace su estreno en la competencia: handball, iniciando las actividades desde las 9 am del lunes en los diferentes recintos.

El atlétismo corre en ciudad Deportiva

Son más de 700 chicos de toda la Patagonia, categorías Sub 17 que dirán presente. “A las 20hs el acto inaugural, y luego durante toda la semana tendremos actividades. Neuquén cuenta con grandes recintos para la competencia” expresó Ignacio Russo Subsecretario de Deportes de Neuquén.

El resto de las disciplinas competirán en Viedma y La Pampa. En la capital rionegrina lo harán el fútbol y el básquetbol, mientras que Santa Rosa albergará al ciclismo, judo y vóleibol. Las delegaciones neuquinas que se trasladarán a esas ciudades lo harán el domingo desde las 9hs.

EL Handball se disputará en el Ruca Che

Con el inicio el pasado mes, la provincia ocupa el tercer puesto con 25 preseas (8 doradas, 7 de plata y 10 de bronce), detrás de La Pampa que totaliza, 47 (23,14 y 10) y Río Negro, 34 (8,15 y 11).

Ignacio Russo, en diálogo con Informe Semanal: