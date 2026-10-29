La ilusión de Boca de volver a conquistar un título internacional ya empieza a sentirse en Colombia. Las primeras entradas para la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro se agotaron en cuestión de horas y la expectativa por el partido decisivo crece a medida que se acerca la fecha. Los hinchas xeneizes quieren copar Barranquilla y convertir el estadio en una fiesta azul y oro.

La primera tanda de localidades estuvo destinada exclusivamente a ciudadanos colombianos residentes en ese país. Los tickets correspondían a la categoría 1, con un valor de 250 dólares, y se vendieron rápidamente, una señal de la enorme expectativa que despierta el encuentro.

La presencia de una importante comunidad de hinchas de Boca en Colombia alimenta la expectativa de que el equipo argentino tenga un fuerte respaldo en las tribunas. Aunque todavía resta conocer cómo quedará distribuida la parcialidad, se especula con que ambos clubes recibirán una cantidad similar de localidades.

La final se disputará el sábado 21 de noviembre, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, con horario todavía por confirmar. El escenario tiene capacidad para aproximadamente 65.000 espectadores y será el punto de encuentro de dos hinchadas que sueñan con levantar el trofeo continental.

Cómo sigue la venta de entradas para la final

Los hinchas que todavía no consiguieron su localidad tendrán una nueva oportunidad este viernes 30 de octubre, desde las 14, hora argentina, cuando se habilite la venta de entradas de categoría 2.

En esta segunda etapa, los tickets tendrán un precio de 180 dólares y estarán disponibles para el público general. Quienes consigan una entrada para este sector se ubicarán en la tribuna oriental del estadio.

Por el momento, la organización no confirmó la fecha de la última ventana de venta, que estará destinada a las entradas populares exclusivas para los simpatizantes de ambos equipos. Se estima que esta instancia podría estar reservada para socios de los clubes.

En ese reparto, tanto Boca como Atlético Mineiro dispondrían de 12.000 localidades populares cada uno, con un valor de 90 dólares por entrada.

Mientras se espera por las próximas etapas de venta, el primer agotamiento dejó una señal clara: la expectativa por la final ya se hace sentir y los hinchas de Boca quieren decir presente en Colombia para acompañar al equipo en una noche que puede quedar marcada en la historia del club.