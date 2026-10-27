Instituto Atlético Central Córdoba derrotó por 1 a 0 a Deportivo Riestra en el Estadio Monumental de Alta Córdoba en la capital mediterránea por la decimocuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol argentino. El encuentro se definió de manera agónica sobre el final del segundo tiempo.

A los 28 minutos del complemento, el VAR le anuló un gol a Jonatan Galván por una mano previa. Sin embargo, unos minutos más tarde, el árbitro Andrés Gariano tras revisar otra jugada en el VAR, sancionó un penal a favor de la "Gloria" por un agarrón de Cristian Paz sobre el propio Galván. Jeremías Lázaro ejecutó la pena máxima a los 38 minutos y convirtió el único tanto de la noche.

La Gloria lidera la Zona A con 32 puntos, el primer equipo de toda la Liga Profesional en asegurar su presencia en la fase final al asegurarlo en la fecha pasada. Por el lado del Malevo, la caída le mantiene en el decimotercer lugar con 12 unidades.

Los de Alta Córdoba se encuentra en el quinto puesto con 53 puntos, asegurando Copa Sudamericana y aún con chances de meterse en Copa Libertadores por ese modo de clasificación. Por el lado del Malevo, la derrota le sostiene en el 28° lugar con 23 unidades y a solo cuatro puntos de Aldosivi, quien hoy está perdiendo la categoría por esta vía.

En la próxima fecha, la Gloria visitará a Estudiantes, el sábado 31 de octubre a las 21.30, en el estadio UNO de La Plata mientras que el Malevo recibirá a Talleres de Córdoba el mismo sábado a las 17 en el estadio Guillermo Laza en el porteño barrio del Bajo Flores.