Después de lo que fue su hazaña en el Maracaná al vencer al Vasco Da Gama y acceder a la final de la Copa Sudamericana, se conoció que Boca logró embolsar USD 6.280.000 en premios dentro del certamen continental. La clasificación al duelo decisivo tras el 3-1 en Brasil le dio al Xeneize, además del retorno a una final,un importante ingreso económico con una cifra que contempla lo acumulado por avanzar en cada ronda.

Además de superar las distintas instancias, Boca cuenta dentro de los 6.2 millones de dólares los incentivos por los partidos ganados y el piso mínimo de USD 2.5 millones que recibirá como mínimo por disputar la final. En la previa de la semifinal, el conjunto argentino llevaba acumulados algo más de USD 3M, y sumó otros 125.000 dólares por el triunfo ante el Cruzmaltino.

El gol clave de Paredes le entregó a Boca un mínimo de 2.5M de dólares por estar en la final. (Foto: AFP)

Sin embargo, el ingreso puede crecer considerablemente. Si Boca se consagra campeón en Barranquilla, recibirá USD 10 millones por el título, en lugar de los 2.5 millones correspondientes al subcampeón, lo que quiere decir que el Xeneize se va a llevar un total de 16.280.000 dólares si gana la Sudamericana. Además, tendrá la posibilidad de sumar otros US$ 125.000 por una victoria en la final, por lo que el premio de la definición puede marcar una diferencia de US$ 7,5 millones entre levantar ser campeón y terminar en el segundo puesto.