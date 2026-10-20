La expectativa por el posible ascenso es total. Hinchas de Cipolletti hacen cola desde las 11 de la mañana en busca de su entrada para la final del Federal A. El Albinegro se jugará la chance de estar en la Primera Nacional en 2027 ante San Martín de Formosa en el estadio Juan Pablo Francia de San Francisco, Córdoba, y su gente se agolpó desde temprano con la ilusión de poder viajar a la gran final esperando la venta de entradas, que comienza a las 14.

La secretaria del club, ubicada en Avenida Mengelle 210, es el lugar donde los hinchas esperan por su ticket para el cotejo del domingo, además de un paquete que incluye el traslado ida y vuelta en uno de los, hasta el momento, 15 colectivos que Cipolletti puso a disposición. Por disposición del Consejo Federal, tanto el Albinegro como San Martín de Formosa tendrán un total de 4.000 populares que se venderán a $45.000. La venta será hasta agotarse la cantidad.

Los hinchas de Cipo hacen una larga fila desde temprano para conseguir su entrada. (Foto: Mejor Informado)

Este fin de semana, Cipolletti tendrá una oportunidad de retornar a la segunda categoría del fútbol argentino, instancia en la que no figura desde la temporada 2000/2001, cuando le tocó descender de la Primera B Nacional al por entonces Torneo Argentino A, como se denominaba al Federal A por aquel entonces. Tras varias campañas entre buenas, malas y regulares, con la semifinal perdida en Mendoza contra Gimnasia (M) como la más recordada, el Albinegro tendrá este fin de semana una chance dorada ante los formoseños.