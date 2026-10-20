Se pone en marcha hoy martes 20 de octubre la venta de entradas y traslados para la gran final del Federal A , donde Cipolletti se enfrentará a San Martín de Formosa en San Francisco, Córdoba. El club albinegro tendrá 4 mil localidad a la venta, donde se espera agotar todo de cara al cotejo del domingo.

Desde las 14 en secretaria del club : Av. Mengelle 210, comienza la venta de las entradas para el cotejo del domingo, además de un paquete que incluye el traslado ida y vuelta. Por disposición del Consejo Federal, cada club tendrá un total de 4mil populares, que se venderán a 45mil pesos. La venta será hasta agotar cantidad, o el sábado desde las 13hs.

Además, la institución, que cumplió 100 años semana pasada, puso a disposición el paquete de traslado más entrada, con un costro de 150 mil pesos por personas, y facilidades de pago con Banco Patagonia (12 cuotas).

Según informó el club en sus cuentas oficiales, será 15 colectivos a disposición que saldrán rumbo a Córdoba el sábado 24 por la tarde y regresarán el domingo post cotejo.

Se especula que las 4 localidades se agoten en el trascurso de la semana, considerando que el interés del hincha creció en las últimas semanas. Se espera una ola albinegra que se mueva en trasporte, autos particulares y hasta hinchas que están en córdoba.

El domingo desdelas 15.30hs, Cipolletti se enfrenta con San Martín de Formosa por la final del Federal A que entrega el primer boleto de la temporada a la primera Nacional. Será a partido único que, en caso de empate, se definirá desde los 12 pasos.

Para el club rionegrino será buscar el retorno a la categoría tras 25 años. Su última participación fue en la temporada 2000/01 en el viejo Nacional B.