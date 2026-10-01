La despedida de Lionel Messi con la camiseta de la Selección argentina ya comenzó a sentirse con fuerza en Neuquén. A medida que se acerca el partido del 6 de octubre en el estadio Monumental, crece la cantidad de hinchas que buscan la manera de llegar a Buenos Aires para estar presentes en una jornada que promete quedar marcada en la historia de la Albiceleste.

El interés no solo se refleja en las redes sociales o en las consultas de los fanáticos. También impacta directamente en el movimiento turístico. Desde agencias de viajes neuquinas aseguran que la demanda se disparó y que los vuelos para los días 5, 6 y 7 de octubre están prácticamente completos.

"Nosotros estamos vendiendo entradas y vuelos, pero la realidad es que los vuelos están casi todos llenos, por lo menos del 5 al 7", explicaron desde una agencia que comercializa los traslados y localidades para el encuentro.

Cuánto cuesta ir desde Neuquén

Para quienes quieran emprender el viaje desde la provincia, el costo depende principalmente de la combinación entre el aéreo y la entrada al Monumental. Además, los valores de las localidades sufren modificaciones prácticamente todos los días.

Actualmente, una entrada para Sívori o Centenario Alta tiene un valor de $1.045.000 por persona, mientras que las ubicaciones de San Martín o Belgrano Alta alcanzan los $1.320.000.

Los medios de pago disponibles para las entradas son transferencia bancaria, efectivo, débito o crédito en un solo pago.

Pero esos valores ya representan un incremento respecto de los precios con los que comenzó la comercialización en Neuquén. En ese momento, las entradas populares se ofrecían a $710.000, Sívori/Centenario Alta a $930.000 y San Martín/Belgrano Baja-Media a $1.375.000.

La diferencia deja en evidencia cómo se mueve el mercado a medida que se acerca la fecha del esperado partido.

El aéreo, otro de los grandes gastos

A ese desembolso hay que sumarle el traslado hasta Buenos Aires. Según los valores informados por la agencia, el aéreo desde Neuquén tiene un costo de $960.000 por persona.

La tarifa incluye equipaje de cabina de hasta 12 kilos y un bolso de mano o mochila. También permite modificar la fecha abonando la penalidad correspondiente y la eventual diferencia tarifaria, aunque no contempla devolución.

De esta manera, solamente sumando un aéreo y una entrada Sívori/Centenario Alta, un hincha neuquino debería desembolsar actualmente alrededor de $2.005.000 por persona, sin contar alojamiento, comidas ni traslados dentro de Buenos Aires.

Si la elección es una localidad de San Martín o Belgrano Alta, el monto asciende a aproximadamente $2.280.000 por persona antes de sumar los demás gastos del viaje.

El furor también se siente en todo el país

El fenómeno no es exclusivo de Neuquén. La despedida de Messi generó un fuerte movimiento turístico en distintos puntos de la Argentina.

Los paquetes turísticos que incluyen traslados de ida y vuelta y tres noches de hotelería tres estrellas parten de unos $447.528 por pasajero para quienes viajan desde Rosario, llegan a $932.064 desde Salta y rondan los $1.265.465 para quienes parten desde Neuquén.

La diferencia entre destinos responde a los costos de los traslados y la disponibilidad de servicios, pero refleja una misma tendencia: miles de hinchas buscan llegar a Buenos Aires para no perderse el último partido de Messi con la camiseta argentina.

Las consultas aéreas hacia Buenos Aires aumentaron fuertemente en distintos puntos del país. Los relevamientos citados en el sector turístico registraron un crecimiento interanual cercano al 122% en las búsquedas domésticas, con incrementos particularmente marcados desde provincias como Jujuy, Neuquén, Salta y Tucumán.

En los micros también se siente el impacto. Las consultas para viajar hacia Retiro durante las 48 horas previas al partido crecieron un 64% respecto del mismo período del año anterior.