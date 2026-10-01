El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina comienza a ocupar cada vez más espacio en las conversaciones vinculadas al futuro del fútbol. En ese contexto, Sergio “Kun” Agüero habló sobre lo que podría hacer su amigo cuando finalmente deje de vestir la camiseta albiceleste.

Durante su participación en el cierre del Olé Summit, el exdelantero repasó distintos momentos de su carrera y también contó cómo logró reinventarse después de su inesperado retiro. Además, se refirió a sus actuales emprendimientos y a los proyectos que lleva adelante fuera de las canchas.

Luego de su salida del fútbol profesional a fines de 2021 debido a un cuadro de arritmia cardíaca, Agüero encontró nuevas formas de mantenerse vinculado al deporte y al entretenimiento. El exgoleador del Manchester City explicó que comenzó invirtiendo en desarrollos inmobiliarios y que la pandemia fue determinante para incursionar en la creación de contenido.

¿Qué va a hacer Messi?

Actualmente, el Kun también está enfocado en KruSports, su empresa vinculada al mundo digital, que cuenta con equipos que participan en competencias internacionales de gaming y pádel. A esto se suma Ballha9, un ambicioso proyecto de cómic educativo compuesto por 12 capítulos y protagonizado por el personaje “Kuni”.

Pero uno de los momentos más destacados de la charla llegó cuando Agüero habló de Messi y de lo que representa su trayectoria con la camiseta argentina. Al referirse a los últimos años de la carrera del rosarino, expresó: "Hay que estar orgullosos y felices de que jugó para Argentina. Lo que hizo a los 39 años es muy natural. Para mí tiene que ser el ganador del Balón de Oro".

A partir de allí, el exfutbolista fue consultado por los planes que podría tener Lionel Messi cuando decida ponerle punto final a su etapa como jugador. Lejos de imaginarlo alejado del deporte, el Kun aseguró que su amigo ya piensa en distintas actividades para la próxima etapa de su vida.

¿Qué va a hacer Messi?

"Él se está preparando para empezar a hacer algo. Le gusta hacer cosas, invirtió en real estate también y se está dedicando a tener equipos. Si no, Antonela lo va a mandar a entrenar", comentó Sergio Agüero entre risas, haciendo referencia a Antonela Roccuzzo y a la posibilidad de que Messi mantenga una rutina ligada al deporte.

Finalmente, el Kun Agüero dejó un mensaje especialmente afectuoso para su histórico compañero y amigo, demostrando que el vínculo entre ambos continúa intacto pese a que sus carreras tomaron caminos diferentes: "Siempre estoy a disposición para él, para lo que necesite, charlar, tomar mate, reír o llorar".