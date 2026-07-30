Vozinha volvió a aparecer públicamente en un escenario muy diferente al que lo convirtió en una figura internacional. Después de destacarse con la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026, el arquero fue elegido para participar en la campaña de promoción de "Spider-Man: Brand New Day", la nueva película del popular superhéroe.

El video fue grabado en el Campo do Bitim, ubicado en la isla de São Vicente, y aprovechó un espacio directamente vinculado con la carrera del futbolista. En las imágenes, el caboverdiano camina por la cancha mientras luce una camiseta oficial inspirada en la producción cinematográfica e invita a sus seguidores a estar atentos al estreno.

La publicación utilizó el recorrido de Vozinha para establecer un vínculo entre el fútbol y el universo de Spider-Man. "Cuando dos héroes que creen que todo el mundo puede marcar la diferencia se unen, pueden suceder cosas increíbles", expresó Sony Brasil en la descripción que acompañó el clip difundido en las redes sociales.

La elección del guardameta no resultó casual. Su actuación durante la Copa del Mundo lo convirtió en uno de los nombres más reconocidos de Cabo Verde y despertó el interés de seguidores de diferentes países. Esa popularidad permitió que la campaña se acercara a los fanáticos del deporte mediante una figura que todavía disfruta de la enorme repercusión obtenida durante el torneo.

El nuevo contenido también apareció después de otra colaboración que había sorprendido a los seguidores de la película. Previamente, Lionel Messi compartió un spot con Tom Holland, actor encargado de interpretar a Peter Parker, y su participación generó una fuerte repercusión internacional. De esta manera, la promoción volvió a recurrir al fútbol para ampliar el alcance del estreno.

Para Vozinha, la propuesta llegó en un momento marcado por importantes cambios profesionales. El arquero se encuentra a pocos días de convertirse oficialmente en jugador de Colo Colo, pero antes de comenzar esa nueva etapa se lució frente a las cámaras con una aparición inesperada. Su paso por "Spider-Man: Brand New Day" confirmó que el impacto de su Mundial ya trascendió el arco y lo transformó en una figura atractiva para proyectos internacionales alejados de la competencia deportiva.