El inolvidable camino de Cabo Verde como una de las revelaciones del Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo más para el recuerdo. El golazo de Sidny Lopes Cabral contra Argentina fue elegido como el mejor de la Copa del Mundo. El lateral, que puso el transitorio 2-2 entre los Tiburones Azules y la Albiceleste en el encuentro que finalmente el conjunto nacional ganó por 3-2 en tiempo extra, se quedó con el premio al mejor tanto del certamen.

La noticia fue anunciada por la FIFA en un comunicado oficial y replicada por las cuentas oficiales de redes sociales del elenco caboverdeano. El lateral que pertenece al Trabzonspor de Turquía recibió una pelota sobre el sector izquierdo del ataque y, en un arresto individual, se quitó la marca de Alexis Mac Allister con un enganche y sacó un derechazo espectacular que se metió en el palo lejano de un Dibu Martínez que se estiró pero no llegó a sacarla. Tanto su golazo como el desconcertante festejo yendo directo a la platea a buscar a su pareja se viralizaron inmediatamente.

“En cuanto superé a mi rival, vi un hueco y pensé: ‘Vamos a intentarlo’”, explicó el jugador nacido en Países Bajos pero que representa a Cabo Verde porque sus padres nacieron en las islas. “Tengo buen disparo con las dos piernas. Vi el espacio y apunté al arco. Busqué ese lugar y conecté un gran tiro”, le comentó sobre su gol al sitio de FIFA, que premió el tanto como el Gol Hyundai del Torneo y se impuso a otros dos candidatos: el de Eldor Shomurodov, de Uzbekistán ante RD Congo, y el de Wilson Isidor, de Haití ante Marruecos, que ocuparon la segunda y la tercera posición.

Además, el gol de Lopes Cabral se suma a los otros premiados que existen desde el Mundial de Alemania 2006, año en el que se comenzó a entregar formalmente. El primero fue el golazo del argentino Maxi Rodríguez ante México, luego lo siguieron el uruguayo Diego Forlán ante Alemania (Sudáfrica 2010), el colombiano James Rodríguez contra Uruguay (Brasil 2014), el francés Benjamin Pavard enfrentando a Argentina (Rusia 2018) y el brasileño Richarlison contra Serbia (Qatar 2022).