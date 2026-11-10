Hay futbolistas que se recuerdan por sus goles, otros por sus títulos y algunos que consiguen trascender por todo lo que generan dentro y fuera de la cancha. Teófilo Gutiérrez pertenece a esa última categoría. A los 41 años, el delantero colombiano decidió ponerle punto final a su carrera profesional después de disputar su último encuentro con Junior de Barranquilla. Y, como si el guion de su despedida lo hubiera escrito él mismo, se marchó con un gol y una última escena para el recuerdo.

En la victoria por 2-0 frente a Cúcuta Deportivo, Teo convirtió uno de los tantos de su equipo y recibió un homenaje especial cuando terminó el partido. El árbitro Wilmar Roldán se acercó y le entregó el silbato con el que había dirigido el encuentro, un regalo inesperado para un futbolista que durante años supo ser protagonista de todo tipo de historias.

Pero si hay un lugar donde Teo dejó una marca especial fue en el fútbol argentino. Pasó por Racing, River, Lanús y Rosario Central, y en cada camiseta dejó algo para contar. Goles, títulos, declaraciones picantes, festejos provocadores y episodios que alimentaron la personalidad de un delantero imposible de ignorar.

Racing, el amor, la pelea con Saja y un arma en el vestuario

Su paso por la Academia tuvo de todo. En 41 partidos convirtió 21 goles, incluidos cinco dobletes, y se convirtió en uno de los futbolistas más determinantes de aquel equipo. Sin embargo, su historia en Avellaneda quedó atravesada por uno de los episodios más escandalosos de su carrera.

Todo ocurrió después de la derrota por 4-1 frente a Independiente, en el clásico de 2012. Teo había sido expulsado durante el encuentro y, una vez en los vestuarios, protagonizó una fuerte discusión con el arquero Sebastián Saja. La pelea fue subiendo de tono hasta llegar a los golpes y terminó con una escena que todavía genera incredulidad: el colombiano sacó un arma y apuntó contra sus propios compañeros.

Durante años se discutió si se trataba de un arma real o de juguete. Lo cierto es que aquel episodio marcó un antes y un después en su relación con Racing y terminó acelerando su salida del club.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el propio Teo revisó aquella historia y reconoció sus errores. En una entrevista concedida este año a DSports, dejó una confesión que mostró otra faceta de su personalidad: "Iría al vestuario para abrazar a aquel Teo. Necesitaba cariño".

También contó que se reencontró con Saja y que ambos pudieron dejar atrás aquel enfrentamiento: "Me encontré con Saja y nos abrazamos. Mi mejor momento sin dudas fue en Racing. Le debo mil disculpas por lo que pasó después, pero fue recíproco el amor que me dieron".

Un paso fugaz por Lanús y una llegada a River que cambió su historia

Después de su salida de Avellaneda, Teo tuvo una experiencia tan breve como particular en Lanús. Apenas disputó dos encuentros, convirtió un gol y su estadía terminó de manera abrupta después de ausentarse a varios entrenamientos. La dirigencia decidió rescindirle el contrato y el colombiano volvió a quedar en el centro de la escena.

Lejos de pasar inadvertido, dejó una frase que reflejó su particular manera de afrontar las polémicas: "Me trajeron para hacer goles y pude anotar uno. Me quedé sin laburar. Le tengo que pedir a la AFA que me deje laburar".

Su siguiente destino fue River, donde llegó por pedido expreso de Ramón Díaz. Allí encontró un lugar especial en la historia del Millonario. Fue campeón con el riojano y también integró el equipo de Marcelo Gallardo que comenzó a devolverle al club el protagonismo internacional.

Teo aportó goles, calidad y personalidad en un equipo que volvió a competir en los primeros planos. Su paso por Núñez quedó asociado a una etapa de reconstrucción ganadora y a una relación de identificación con los colores que el propio futbolista se encargó de expresar en numerosas oportunidades.

Sin embargo, su salida llegó antes de las semifinales de la Copa Libertadores, cuando continuó su carrera en el fútbol europeo. Se marchó sin poder levantar aquel trofeo, aunque su nombre ya había quedado grabado entre los protagonistas de una etapa importante para River.

Rosario Central, otra provocación y una despedida con sello propio

Su recorrido por Argentina también tuvo una escala en Rosario Central. Allí volvió a demostrar que su personalidad no pasaba inadvertida. En un partido frente a Boca en La Bombonera, fue expulsado y, antes de abandonar el campo, se señaló la banda de su camiseta, una provocación con clara referencia a su identificación con River.

Ese era Teo: un delantero capaz de generar admiración, bronca, discusiones y sonrisas en cuestión de segundos. Un personaje que nunca necesitó demasiado para convertirse en noticia.

Ahora, después de una extensa trayectoria y de haber disputado su último partido profesional con Junior de Barranquilla, el colombiano le dice adiós al fútbol. Pero todavía tendrá una última oportunidad para encontrarse con algunos de los clubes que marcaron su carrera: el sábado 19 de diciembre tendrá su partido despedida en Barranquilla, en un amistoso entre glorias de River y referentes del conjunto colombiano.

Se va un goleador, un campeón y un futbolista de personalidad indomable. De esos que no pasaban inadvertidos, que podían cambiar un partido con una definición y encender una polémica con un gesto. Teo Gutiérrez colgó los botines, pero deja una colección de historias que difícilmente se olviden.