Con el objetivo de promover la participación de las mujeres en el deporte y generar espacios de encuentro y competencia, el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura llevará adelante el torneo de fútbol femenino “Más Mujeres en el Deporte”. La propuesta, organizada e impulsada por la secretaría de Deportes, es gratuita y está destinada a mujeres mayores de 16 años.

El torneo tendrá jornadas en distintas localidades de la provincia, con el propósito de ampliar las oportunidades de acceso a la práctica deportiva. La iniciativa ya tuvo sus primeras experiencias en distintos puntos de la provincia, con jornadas realizadas en las regiones Alto Neuquén, Confluencia y Limay.

Estas acciones permitieron generar espacios de participación, encuentro y competencia para mujeres de diferentes localidades, fortaleciendo el acceso al deporte y promoviendo la incorporación de más mujeres a la práctica del fútbol.

La primera fecha se realizará el 26 de septiembre, desde las 9, en la Ciudad Deportiva de Neuquén capital, en la Cancha Club Villa Iris, ubicada en Lanín 1700. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 21 de septiembre.

La segunda jornada tendrá lugar el 10 de octubre, desde las 9, en la Cancha Municipal de Villa La Angostura, ubicada en Avenida Arrayanes 9. Las inscripciones podrán realizarse hasta el 5 de octubre.

La tercera fecha será el 11 de octubre, también desde las 9, en la Cancha Municipal de Aluminé. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 6 de octubre.

Fútbol femenino: torneo 'Más Mujeres en el Deporte' en Neuquén

Las personas interesadas podrán inscribirse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/9jtzDq8tye6PABSP7. Para más información, pueden contactarse al teléfono 299-4194522.

De esta manera, el Gobierno de la provincia continúa promoviendo políticas deportivas que favorecen la participación femenina, fortalecen los espacios comunitarios y contribuyen a garantizar mayores oportunidades para que más mujeres puedan desarrollarse en el ámbito deportivo.