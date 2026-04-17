El fútbol moderno suma un capítulo que no pasa desapercibido. La pausa para rehidratarse, que nació como una medida excepcional para proteger a los jugadores en condiciones extremas, empieza a transformarse en una regla fija con peso propio. Y no solo por lo deportivo: detrás, también juega fuerte el negocio.

La FIFA decidió avanzar con la implementación de estos parates en el Mundial 2026, donde los futbolistas deberán detener el juego al menos una vez por tiempo. Si bien la justificación principal sigue siendo el cuidado físico ante altas temperaturas, especialmente en sedes de Estados Unidos donde el calor puede superar los 40 grados, lo cierto es que la medida ya no dependerá exclusivamente del termómetro.

El antecedente más cercano fue el Mundial de Clubes 2025, donde los encuentros incluyeron pausas sistemáticas cerca de la mitad de cada tiempo. Allí, lo que parecía una decisión lógica por el contexto climático también dejó en evidencia otro factor: el espacio comercial. Las marcas de bebidas deportivas encontraron en esos minutos una vidriera perfecta, con presencia asegurada en un momento donde la atención del espectador está completamente focalizada.

Para determinar cuándo corresponde una pausa, la FIFA utiliza el índice WBGT (temperatura de globo y bulbo húmedo), que contempla no solo el calor sino también la humedad y la radiación solar. Bajo ese criterio, los “cooling breaks” deberían aplicarse a partir de los 32 grados. Sin embargo, en la práctica reciente, esa barrera parece haberse vuelto más flexible.

En torneos como la Copa Libertadores, la implementación de estas pausas generó polémica. Partidos con temperaturas por debajo de los 20 grados también incluyeron interrupciones, lo que despertó la reacción de los hinchas y puso en discusión la lógica de la medida. En más de un estadio, el público expresó su descontento ante lo que consideró cortes innecesarios que afectan el ritmo del juego.

Ahí es donde aparece el otro partido, el que se juega fuera de la cancha. Con audiencias millonarias y transmisiones globales, cada minuto de pantalla vale oro. Y estos parates, cada vez más frecuentes, representan una oportunidad ideal para la inserción publicitaria en un contexto controlado y garantizado.

De cara al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el escenario climático será variado, aunque con varias sedes donde el calor y la humedad serán protagonistas. En ese contexto, la rehidratación obligatoria parece tener argumentos sólidos desde lo médico. Pero al mismo tiempo, su consolidación como regla deja una pregunta abierta: ¿hasta qué punto es una necesidad y cuánto hay de negocio en juego?