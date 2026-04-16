La semana previa al Superclásico entre River y Boca por la 15ª fecha del Torneo Apertura 2026 comenzó a vivirse con todo tras los compromisos coperos de ambos clubes y tanto Eduardo "Chacho" Coudet como Claudio Úbeda pondrán lo mejor disponible en la máxima vidriera que tiene el fútbol argentino.

El choque más esperado a dos meses de la Copa del Mundo 2026 representa, sin dudas, una oportunidad inmejorable de meterse en las listas se selecciones sudamericanas que se darán cita en Estados Unidos, Canadá y México desde el mes de junio.

Y en este sentido, no sólo están en juego nombres argentinos para el equipo de Lionel Scaloni, sino también se seguirán de manera muy atenta las acciones en Paraguay y Ecuador.

Lejos de haber confirmación de alineaciones, sí hay pistas firmes y lesionados descartados de los planes Millonarios y Xeneizes. También hay nombres puestos en la cita próxima cita mundialista como son Gonzalo Montiel, por el lado de River; y de Leandro Paredes. en Boca.

Gonzalo Montiel, campeón del mundo, y número puesto en la próxima lista de Lionel Scaloni.

Pero detrás de ellos, una larga lista (sobre todo en el club de Núñez) por terminar de conformar en los capítulos que restan y el del domingo a las 17 es inmejorable.

El Huevo Acuña, a todo o nada

Sin dudas que el más relacionado con jugar muy bien ante Boca para acercarse al Mundial es el neuquino Marcos Acuña. El Huevo, campeón del mundo, alternó buenas y malas en los cuatro años posteriores a Qatar 2022. No irrumpió ningún nombre indiscutible en la Argentina como para reemplazarlo y su última convocatoria en la doble fecha FIFA le permiten soñar con meterse por la ventana.

Marcos Acuña, el campeón del mundo que rinda examen en el Superclásico entre River y Boca.

Lo de Germán Pezzella, por lesión (está volviendo de una intervención de ligamentos cruzados en la rodilla), parece cosa juzgada, pero ante la mala fortuna de Cristian Romero en Tottenham y la repetición de hechos en el físico de Leandro Martínez hacen seguir muy de cerca lo que suceda con Lucas Martínez Quarta por el lado del local.

Extranjeros

Debido a la enorme jerarquía de los planteles, también hay extranjeros peleando por su lugar mundialista. Hay que prestarle mucha atención a lo que suceda con Kendry Páez por el lado del local.

Kendry Páez, el joven ecuatoriano que busca minutos en el Superclásico para conformar al seleccionados Sebastián Beccacece.

Una de las razones por las cuales el ecuatoriano dejó la Premier League (Chelsea) tuvo que ver con encontrar rodaje en primera para ganarse el llamado de Sebastián Beccacece a la Selección de Ecuador. Su participación destacada como suplente en el cruce de Copa Sudamericana ante Carabobo de Venezuela (el miércoles) lo acercaron mucho más a la chance de ser protagonista en el Superclásico.

Y en la misma línea, pero en la vereda de enfrente, esta Adam Bareiro. El nuevo goleador de Boca que parecía olvidado en el ascenso de Brasil (Fortaleza) y aceptó el reto de volver a la Argentina para ponerse la 9 “Azul y Oro” tras haber lucido la camiseta de La banda.

Adam Bareiro quiere meterse en la lista definitiva de Paraguay a fuerza de goles en Boca contra River.

Meterse en la nómina de la Selección de Paraguay que comanda Gustavo Alfaro no es sencillo porque en la puja también está el otro goleador de la Liga Profesional, el 9 de Independiente: Gabriel Ávalos.

Como si el enfrentamiento entre los dos clubes más populares de la Argentina no fueran atractivo suficiente, la proximidad de la Copa del Mundo 2026 incrementa los desafíos personales, para beneficio de los espectadores que coparán el Monumental y explotarán el rating de los relegados canales codificados de fútbol.