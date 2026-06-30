El Mundial 2026 no solo revolucionó el fútbol dentro de la cancha, sino también el universo digital. Durante la fase de grupos, cientos de futbolistas experimentaron un crecimiento impactante en Instagram gracias a la enorme exposición que ofrece la competencia más importante del planeta. Entre todos los nombres que se destacaron, hubo uno que sorprendió por encima del resto y dejó atrás incluso a las máximas estrellas.

El fenómeno más llamativo fue el de Vozinha, arquero de Cabo Verde, que protagonizó una explosión histórica en redes sociales. El futbolista pasó de tener apenas 31 mil seguidores a superar los 17 millones en cuestión de días. El incremento fue de más del 54 mil por ciento, una cifra prácticamente inédita para un deportista en pleno torneo internacional.

El crecimiento del arquero no solo se reflejó en cantidad de seguidores, sino también en el valor comercial de su perfil. Según el análisis realizado por MyBettingSites, las ganancias estimadas por cada publicación patrocinada de Vozinha se dispararon hasta cifras cercanas a los 172 mil dólares, marcando un salto gigantesco respecto a los valores que manejaba antes de la Copa del Mundo.

Detrás del arquero africano aparecieron dos gigantes históricos del fútbol. Lionel Messi se ubicó segundo entre los jugadores que más seguidores sumaron durante la fase de grupos, acumulando más de 4,5 millones de nuevos usuarios en su cuenta oficial. El capitán de la Selección Argentina volvió a demostrar que mantiene un alcance global incomparable incluso en la etapa final de su carrera.

Muy cerca quedó Cristiano Ronaldo, quien añadió más de 4,2 millones de seguidores y terminó la fase inicial del torneo como el futbolista más seguido del planeta. El portugués alcanzó casi 670 millones de followers en Instagram, reafirmando un dominio digital que sostiene desde hace años. Además, sus publicaciones patrocinadas continúan siendo de las más cotizadas del mundo deportivo.

Otro de los nombres que sorprendió durante el campeonato fue el brasileño Douglas Santos. El defensor pasó de tener menos de 200 mil seguidores a superar los 2,5 millones, convirtiéndose en una de las revelaciones digitales del torneo. Su crecimiento superior al mil por ciento lo posicionó entre los jugadores con mayor impacto en redes durante las primeras semanas del Mundial.

La Copa también impulsó a varias jóvenes promesas y futbolistas menos conocidos internacionalmente. El mexicano Gilberto Mora, el arquero de Curazao Eloy Room, el japonés Keito Nakamura y el marfileño Yan Diomande lograron aumentos impresionantes en sus comunidades digitales gracias a sus actuaciones y viralización en redes sociales.

En cuanto a selecciones, Cabo Verde fue el equipo que más seguidores ganó entre todos sus jugadores durante la fase de grupos. El combinado africano sumó más de 18 millones de nuevos followers, impulsado principalmente por el fenómeno generado alrededor de Vozinha. Detrás aparecieron Brasil, Argentina y Portugal, que también registraron enormes cifras de crecimiento colectivo.

Los datos difundidos por MyBettingSites confirmaron que el Mundial 2026 ya no solo consagra figuras dentro del campo de juego. La competencia también redefine la popularidad global de los futbolistas y convierte a muchos de ellos en verdaderas celebridades digitales capaces de mover millones de personas con una sola publicación.