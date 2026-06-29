Lionel Messi quedó expuesto en una historia que muestra una faceta distinta de su liderazgo dentro de la Selección Argentina. Lejos de una jugada, un gol o una final, el capitán apareció en el centro de un gesto privado que, según contaron, él mismo prefería mantener fuera de la escena pública.

El episodio ocurrió durante una concentración del seleccionado en Belo Horizonte, en la previa de un partido de Eliminatorias ante Brasil. En ese contexto, tres empleados de seguridad de la AFA se acercaron a la habitación del rosarino para plantearle una situación que ya se había vuelto insostenible.

La escena fue reconstruida por Juan Pablo Varsky en Radio Metro. Según relató el periodista, los trabajadores le hablaron directamente a Lionel Messi y le hicieron un pedido desesperado: “Hace seis meses que no nos pagan, la situación está complicada. Vos sos el capitán del equipo, nos conocés, te pedimos ayuda”.

La respuesta del Diez no habría tardado en llegar. Al enterarse de que esos empleados llevaban meses sin cobrar, no eligió apartarse del problema ni derivar el reclamo. Varsky contó que “Inmediatamente, Messi llamó a su padre para que les transfiriera el dinero”.

Ese detalle convirtió la anécdota en algo mucho más fuerte que una simple ayuda económica. Lionel Messi no solo habría puesto plata de su bolsillo para cubrir una deuda que no le correspondía, sino que además actuó sin buscar reconocimiento ni exposición por lo ocurrido.

De hecho, el periodista también reveló que el futbolista no quería que la historia se hiciera pública. Esa decisión le agregó otro peso al gesto: no se trataba de una acción pensada para construir imagen, sino de una respuesta concreta ante personas que trabajaban cerca del plantel y atravesaban una situación límite.

Con el tiempo, aquel episodio quedó como una muestra del lugar que Lionel Messi ocupaba puertas adentro de la Selección Argentina. Más allá de la cinta de capitán, su reacción ante el pedido de los empleados de seguridad expuso una forma de liderazgo silenciosa, marcada por la cercanía y por una ayuda que, en principio, solo buscaba resolver un problema urgente.