Matías Galarza Fonda tuvo su estreno con Inter Miami en el empate 2-2 ante Nashville por la MLS y, después del partido, reveló un dato desconocido sobre las circunstancias que hicieron posible su llegada al equipo de Florida.

Aunque Lionel Messi no intervino directamente en la negociación, su entorno tuvo un papel clave. El nexo fue Maximiliano Biancucchi, primo de la estrella argentina, a quien Galarza Fonda conoce desde hace varios años, cuando ambos coincidieron en Paraguay.

“A Maxi yo lo conozco desde que era jugador de Olimpia, desde que era chiquito. Él obviamente hizo la intermediación, fue parte de todo esto porque es primo de Messi”, explicó el mediocampista, dejando en claro cómo comenzó a tomar forma la posibilidad de jugar en Inter Miami.

La oportunidad apareció cuando el futbolista atravesaba una situación complicada en River y se entrenaba apartado en Cantilo. La propuesta desde Estados Unidos surgió sobre el cierre del mercado y rápidamente convenció al jugador de 24 años. “Nosotros lo contactamos. Se presentó la situación que Inter estaba interesado y obviamente no dudé porque son figuras y uno trata de jugar, aprender y seguir creciendo”, contó.

La anécdota de Galarza Fonda y Messi

Según el propio Galarza Fonda, la participación de Biancucchi permitió que las conversaciones avanzaran con mucha velocidad. La relación del exfutbolista con la familia de Messi terminó convirtiéndose en un factor determinante para que la operación pudiera cerrarse antes del final del período de transferencias.

“Maxi obviamente fue un paso fundamental para que esto se dé, porque al tener la llegada directa con el primo hace que sea todo muy rápido y se dio todo a final del mercado”, afirmó el paraguayo sobre la inesperada conexión que terminó acercándolo al conjunto de Florida.

El vínculo entre Galarza Fonda y Biancucchi se remonta a sus años en Olimpia. El exdelantero argentino tuvo dos etapas en el club paraguayo, mientras que el actual volante de Inter Miami realizó allí buena parte de su formación antes de continuar su carrera en Vasco da Gama.

La anécdota de Galarza Fonda y Messi

Para concretar el movimiento fue necesario el consentimiento de River, dueño del pase del mediocampista. Galarza Fonda había llegado al club de Núñez en 2025 desde Talleres, pero no consiguió continuidad y disputó apenas 14 partidos. Su último encuentro con el Millonario fue frente a Racing, el 24 de noviembre.

Ahora, después de haber pasado por Atlanta United durante el primer semestre de 2026, el volante inició una nueva etapa en la MLS. En su debut, además, tuvo la posibilidad de compartir cancha con Lionel Messi, quien convirtió uno de los goles de Inter Miami ante Nashville.

El equipo de Messi deberá afrontar ahora un nuevo compromiso internacional: este miércoles desde las 21 de Argentina se medirá con Cruz Azul por la Campeones Cup, en un calendario que también contempla la continuidad de la MLS y los desafíos internacionales que tendrá por delante.