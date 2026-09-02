Otro de los futbolistas de la "banda del container" encontró destino en el final del mercado de pases. Matías Galarza Fonda se va de River y continuará su carrera en Inter Miami, donde será compañero de Lionel Messi. El mediocampista paraguayo logró destrabar su salida del Millonario luego de plantarse con los dirigentes en busca de una salida para evitar quedar parado durante el próximo semestre y se incorporará al equipo de la MLS a préstamo con una opción de compra de 3 millones de dólares por la mitad del pase.

En las últimas horas, tanto Estudiantes de La Plata como Inter Miami habían acelerado para quedarse con el volante de 24 años. El Pincha había avanzado hasta alcanzar un principio de acuerdo con el jugador, pero finalmente las negociaciones con River no prosperaron, mientras que Las Garzas sí lograron un acuerdo que le cerró al Millonario: la operación será una cesión que tiene una opción de compra de USD 3 millones que se transforma en obligatoria si el volante cumple ciertos objetivos.

Tras regresar del Mundial, Galarza Fonda continuó entrenándose apartado en el predio de Cantilo junto al grupo de jugadores que no fueron tenidos en cuenta. Luego de que su representante dijera que tenía algunos interesados de la Serie A italiana, la única propuesta que llegó fue la posibilidad de volver a Olimpia de Paraguay, que terminó cayéndose. Tras eso, el guaraní tomó la postura de no regresar a las prácticas hasta no ser transferido o cedido.

De esta manera, Galarza Fonda volverá a la MLS luego de jugar el primer semestre en Atlanta United, también a préstamo. El mediocampista de la selección de Paraguay culmina su período en River después de haber disputado 14 partidos durante un semestre en el club, sin goles ni asistencias en 778 minutos en cancha.