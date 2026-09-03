Un nuevo entrenador argentino está a punto de agarrar una selección sudamericana. Marcelo Gallardo se acerca a convertirse en el nuevo DT de la selección de Ecuador. Luego de lo que fue la salida de Sebastián Beccacece tras el Mundial pasado, la Federación Ecuatoriana de Fútbol avanzó en las conversaciones con el Muñeco y, después de una reunión muy positiva, habrá un nuevo encuentro entre las partes este viernes. El ex técnico de River estaría a detalles económicos de volver a dirigir.

El Muñeco es desde hace varias semanas el principal candidato para reemplazar a Beccacece y, según informó César Merlo, en la última reunión hubo acuerdo en el proyecto deportivo y las partes están cerca en lo económico. Si bien cuentan con Roberto Martínez como la otra alternativa, la intención de la FEF es cerrar cuanto antes la llegada del argentino, de darse el acuerdo que tendría su estreno absoluto en selecciones durante la próxima fecha FIFA.

Martínez, la alternativa

En las últimas horas apareció también el español como otro de los candidatos. Martínez, que dirigió a la selección de Portugal durante el último Mundial y tuvo a Cristiano Ronaldo bajo sus órdenes, fue sondeado por la FEF, sin embargo Gallardo continúa por delante suyo en la consideración. Por otro lado, Ecuador confirmará en estos días sus partidos para septiembre y octubre: ante Corea del Sur en Suwon, mientras que posteriormente disputaría un cuadrangular en Japón frente al seleccionado local, Panamá y Nueva Zelanda.