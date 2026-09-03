La limpieza del plantel de River todavía no terminó. Aunque la mayoría de los futbolistas que habían sido apartados durante el último tiempo ya encontró un nuevo destino, hay dos nombres que continúan esperando una solución en silencio y lejos del plantel profesional: Matías Viña y Fabricio Bustos.

Ambos laterales siguen entrenándose en el predio de Cantilo, separados del grupo principal y a la espera de que aparezca una alternativa que les permita continuar sus carreras lejos de Núñez. Con el mercado de pases del fútbol argentino ya cerrado, las posibilidades se redujeron, aunque todavía existen opciones en el exterior. Rusia, Brasil y México, entre otros destinos, aún pueden incorporar futbolistas durante algunos días más.

De los 13 jugadores que en algún momento quedaron marginados del plantel, Viña y Bustos son los únicos que todavía no pudieron resolver su situación. Mientras tanto, River atravesó un cambio importante en su conducción deportiva: Eduardo Coudet dejó el cargo y Leonardo Ponzio asumió como entrenador interino.

El caso de Viña tiene una particularidad que lo diferencia del resto. El lateral uruguayo no pertenece a River, sino que su ficha continúa en poder de Flamengo. El conjunto brasileño fue quien interrumpió su préstamo y ahora es el encargado de buscarle un nuevo destino, ya que mantener al futbolista sin competencia tampoco representa una solución para ninguna de las partes.

Viña llegó a River con el antecedente de haber jugado en Flamengo y de haber formado parte de la Selección de Uruguay en el Mundial 2026. Sin embargo, esos antecedentes no fueron suficientes para ganarse un lugar en el equipo y terminó apartado. Con la camiseta del Millonario disputó 14 partidos durante el semestre, aunque su participación fue perdiendo terreno hasta quedar completamente relegado.

Ahora, el lateral izquierdo espera que desde Brasil puedan encontrarle un nuevo club. La intención es que pueda volver a sumar minutos y recuperar el protagonismo que alguna vez tuvo tanto a nivel internacional como con la selección uruguaya.

La situación de Bustos es diferente. El defensor tiene contrato con River hasta diciembre de 2027, pero tampoco forma parte de los planes deportivos de la institución y continúa trabajando apartado en Cantilo mientras espera una oferta que permita destrabar su salida.

Su nombre incluso volvió a quedar en el centro de la escena durante la serie frente a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana. En aquel encuentro, River tuvo que improvisar con Lucas Martínez Quarta como lateral derecho, mientras Giovanni González, quien había llegado para ocupar esa posición, no había sido inscripto en la competencia.

Bustos había sido relacionado con Independiente, club donde se formó, y también con Rosario Central, pero ninguna de esas alternativas terminó de avanzar. Por eso, mientras sus excompañeros ya cambiaron de camiseta, el defensor continúa en una especie de limbo deportivo.

La lista de futbolistas que River logró reubicar durante este proceso es extensa. Germán Pezzella rescindió su contrato y continuó su carrera en Peñarol; Giuliano Galoppo fue cedido a Atlanta United; Matías Galarza Fonda pasó a préstamo a Inter Miami y Paulo Díaz terminó su vínculo para incorporarse también a Atlanta United.

Maximiliano Meza regresó a Independiente luego de rescindir su contrato, mientras que Alexander Woiski terminó su vínculo de común acuerdo y desembarcó en Deportivo Táchira. Maximiliano Salas fue cedido a Independiente Rivadavia, donde justamente este domingo podría enfrentar al Millonario, e Ian Subiabre pasó a préstamo a Tigre.

También encontraron destino Santiago Lencina, quien se marchó cedido al Burgos de España, y Kevin Castaño, transferido a préstamo a Atlético Mineiro con una obligación de compra de cinco millones de dólares por el 50 por ciento de su pase.

El único caso que todavía presenta cierta incertidumbre es el de Kendry Páez. Chelsea interrumpió su cesión y el ecuatoriano regresó a Inglaterra, aunque todavía no tiene definido dónde continuará su carrera.

Mientras tanto, Viña y Bustos siguen esperando. Son los dos últimos nombres de aquella lista de apartados que todavía no lograron cerrar una puerta para abrir otra. River ya comenzó una nueva etapa con Ponzio al frente y el plantel se reacomodó, pero en Cantilo todavía quedan dos jugadores esperando que aparezca una solución.