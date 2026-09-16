El desafío que comenzó como una búsqueda contra el reloj terminó de la manera más trágica. Kalie McCrystal, la atleta canadiense que en febrero se había consagrado ganadora de la exigente 4 Refugios Non Stop en Bariloche, fue dada por muerta luego de permanecer dos semanas desaparecida en los Alpes.

McCrystal tenía 38 años y era una reconocida especialista en skyrunning, una disciplina que combina velocidad, resistencia y terrenos de extrema dificultad en alta montaña. El 1 de septiembre había emprendido una travesía por el Cervino, también conocido como Matterhorn, una de las cumbres más emblemáticas de los Alpes, ubicada entre Italia y Suiza.

Su objetivo era tan ambicioso como peligroso: completar el ascenso y descenso por la vertiente italiana y la Cresta del León en menos de cinco horas, en busca de superar el récord vigente. No era una aventura improvisada. La canadiense conocía el terreno y ya había realizado anteriormente esa ruta.

La última vez que fue vista ocurrió durante el descenso, después de haber alcanzado la cumbre de los 4.478 metros. Un grupo de montañistas polacos se cruzó con ella mientras bajaba y, desde entonces, no hubo más noticias.

Durante los días siguientes se desplegó un amplio operativo de búsqueda con helicópteros, drones y equipos especializados de montaña. La Guardia di Finanza italiana participó de las tareas, aunque el operativo no consiguió localizarla. Finalmente, después de dos semanas sin resultados, su madre y su hermana comunicaron que daban por confirmado su fallecimiento.

Según la familia, toda la información reunida apunta a que McCrystal sufrió una caída durante el descenso. "El Cervino es tan majestuoso como implacable", señalaron sus allegados al destacar la experiencia de la atleta en terrenos técnicos y su conocimiento previo de la montaña.

La historia de McCrystal también tiene un capítulo muy especial en la Patagonia. En febrero llegó a Bariloche para participar de la 4 Refugios Non Stop, una de las carreras de montaña más exigentes de la región, y terminó quedándose con el triunfo entre las mujeres.

La prueba recorrió 40 kilómetros y acumuló más de 3.350 metros de desnivel positivo, atravesando los refugios Frey, Jakob, Laguna Negra y López. McCrystal completó el recorrido en 6 horas, 21 minutos y 10 segundos, un tiempo que además le permitió finalizar quinta en la clasificación general, por delante de la mayoría de los competidores masculinos.

Aquella actuación tuvo un significado especial porque la 4 Refugios abrió la temporada 2026 del circuito Skyrunner World Series y puso a Bariloche nuevamente en el mapa internacional del skyrunning. McCrystal dejó allí una de sus últimas grandes huellas deportivas antes de regresar a las montañas europeas.

Además de su trayectoria como corredora de élite, la canadiense era abogada especializada en arbitraje internacional y profesora universitaria. Vivía en Squamish, en la Columbia Británica, un lugar estrechamente ligado a su pasión por la montaña.

Su familia la recordó como una mujer determinada, pero también alegre y apasionada. Y encontró algo de consuelo en saber que, hasta sus últimos momentos, McCrystal estaba haciendo aquello que más amaba: correr y desafiarse en las montañas.

La noticia deja también un fuerte impacto en Bariloche, donde apenas siete meses atrás Kalie había celebrado una victoria que la convirtió en una de las grandes protagonistas de la 4 Refugios. Aquella imagen de la atleta cruzando la meta en el corazón de la Patagonia queda ahora como parte de su historia.