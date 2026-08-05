En Buenos Aires y otras ciudades, es común que además de los corredores oficialmente inscriptos en carreras como 10K, 15K, 21K o maratones de 42 kilómetros, haya personas que deciden ingresar al circuito sin haber abonado la inscripción. Esta práctica, conocida como “correr de colado” o banditing, consiste en sumarse al recorrido después de que la competencia ya comenzó, generalmente unos metros tras la largada.

Quienes participan sin inscripción no retiran el kit oficial, ni cuentan con dorsal o chip de cronometraje, por lo que su tiempo no queda registrado oficialmente. Muchas de estas personas buscan aprovechar el circuito cerrado al tránsito y experimentar la carrera junto a miles de corredores.

Correr de colado, puede afectar la buena organización y logística de una carrera

En cuanto a la atención médica, las carreras en la Ciudad de Buenos Aires suelen contar con un operativo sanitario que incluye ambulancias y personal médico. En caso de accidente o descompensación, los servicios de emergencia actúan según la necesidad médica del paciente, sin importar si estaba inscripto o no. Por lo tanto, la atención no depende del pago de la inscripción.

Respecto a los puestos de hidratación, aunque físicamente quienes corren sin inscripción pueden acceder a ellos, estos recursos son planificados para la cantidad de corredores registrados. La participación de personas sin inscripción genera un consumo extra de agua, bebidas isotónicas y otros insumos previstos para los corredores oficiales.

La inscripción en una carrera no solo habilita la participación oficial, sino que financia servicios y logística necesarios para el evento, como seguridad, asistencia sanitaria, hidratación y cronometraje.

Entre los corredores existen opiniones divididas sobre esta práctica. Algunos consideran que, al tratarse de calles públicas, cualquiera puede correr siempre que no interfiera con la prueba. Sin embargo, otros creen que participar sin inscripción perjudica a la organización y a quienes sí pagaron, ya que la planificación se realiza en función de un número determinado de corredores.

Además, algunos reglamentos establecen que solo pueden participar corredores debidamente inscriptos y con dorsal visible, para garantizar la organización, seguridad y cobertura del evento.

Correr sin inscripción en carreras oficiales: riesgos y controversias en Buenos Aires

Es importante tener en cuenta que, aunque desplazarse por la vía pública está permitido cuando las condiciones lo permiten, participar en una competencia organizada sin estar inscripto puede violar el reglamento y afectar el normal desarrollo de la carrera.

Para disfrutar la experiencia completa, con clasificación oficial, cobertura médica, kit, medalla y todos los servicios incluidos, la recomendación es realizar la inscripción correspondiente y respetar las normas establecidas por cada evento.