Club Independiente de Neuquén: Renovación de autoridades y balances

El Club Independiente de Neueuén capital llevó a cabo la Asamblea General ordinaria y renovación de autoridades correspoindiente al 2026, que se realizó en sede oficial de José Rosa 246.

En la misma se presentaron y aprobaron memorias y balances de los periodos de ejercicio 98, 99 y 100 y 101 (hasta el 31 de agosto 2022). Por votación los socios eligieron nuevamente como presidente a Gastón Jorge Sobisch, que de esta manera por más de dos décadas continuará al frente de la entidad albirroja, encabezará la comisión directiva acompañado por Daniel Martínez, como vicepresidente.

Los otros cargos quedaron determinados de la siguiente manera, Vocales titulares, Walter Orue, Alejandrina Beraud, Jorge Romero, Claudio Plate, Alejandro Bustingorry, Guillermo Galar, Miriam Contreras, Marcos Vivanco, Bruno Gelsi, Pablo San Martín, Darío Reyes, Cecilia Bravo y Sebastián Dolce.