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MÁS DE DOS DÉCADAS AL FRENTE DEL CLUB

Gastón Sobisch fue reelecto presidente de Independiente de Neuquén

En el marco de la asamblea General ordinaria y renovación de autoridades.  que se realizó en sede ode José Rosa 246, el actual titular fue nuevamente elegido por los socios asistentes

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 09 de octubre de 2026 a las 17:35
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Club Independiente de Neuquén: Renovación de autoridades y balances

El Club Independiente de Neueuén capital llevó a cabo la Asamblea General ordinaria y renovación de autoridades correspoindiente al 2026, que se realizó en sede oficial de José Rosa 246.

En la misma se presentaron y aprobaron  memorias y balances de los periodos de ejercicio 98, 99 y 100 y 101 (hasta el 31 de agosto 2022). Por votación los socios eligieron nuevamente como presidente a Gastón Jorge Sobisch, que de esta manera por más de dos décadas continuará al frente de la entidad albirroja, encabezará la comisión directiva acompañado por Daniel Martínez, como vicepresidente. 

Los otros cargos quedaron determinados de la siguiente manera, Vocales titulares, Walter Orue, Alejandrina Beraud, Jorge Romero, Claudio Plate, Alejandro Bustingorry, Guillermo Galar, Miriam Contreras, Marcos Vivanco, Bruno Gelsi, Pablo San Martín, Darío Reyes, Cecilia Bravo y Sebastián Dolce.

Club Independiente de Neuquén: Renovación de autoridades y balances


En tanto, como Vocales suplentes, quedaron, Héctor Carrasco, Gisela Rivera, Daniel Chávez, Nicolás Soto, Luciano Lanzetti, Florinda Arancibia y Manuel Berra. Como Revisores de cuenta actuaran, Carina Pistagnesi y Gustavo Juanareguy.

 

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