El entrenador de la selección italiana de fútbol, Gennaro Gattuso, se había hecho viral tiempo atrás por ser crítico con las eliminatorias sudamericanas y hoy no pudo clasificarse con su equipo al Mundial 2026. El director técnico de 48 años, quien solo cuenta con un título tras 14 años de trayectoria como "coach" había llamado a “revisar” en protesta por los seis cupos de clasificación directa, y uno de repechaje, que posee Conmebol.

Culminando segundo en su grupo de las eliminatorias europeas, solo por detrás de Noruega que tuvo puntaje perfecto, Italia cayó por 4 a 1 en los penales ante Bosnia y Herzegovina, en la última ronda clasificatoria de su confederación.

Incapaz de hacer clasificar a la selección italiana al próximo Mundial, a disputarse en Canadá, Estados Unidos y México en junio de este año, Gattuso había dejado el año pasado cuestionables declaraciones sobre cómo se desarrolla la clasificación en Sudamérica.

En aquella ocasión, en noviembre de 2025, Gattuso había cuestionado que el grupo eliminatorio sudamericano, de diez integrantes, cuenta con seis cupos directos a la siguiente cita mundialista, además de un lugar en el repechaje para quien finalice séptimo.

“Definitivamente necesitamos revisarlo”, había sentenciado el estratega italiano, que fue rápidamente cruzado por el arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez, que afirmó que “en Europa no saben lo que es Sudamérica”, al destacar que tiene “otras complejidades” y poner el foco en la diferencia en las canchas, asegurando que en el Viejo Continente son “perfectas y están mojadas”.

Algunos meses después de sus desafortunadas declaraciones, Gattuso sumó un nuevo fracaso a su carrera como entrenador: luego de superar a Irlanda del Norte en la semifinal del playoff, cayó con Bosnia y Herzegovina por 4 a 1 en los penales, luego de empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario, y acentuó la crisis italiana: en una liga en la que el 69% de los futbolistas son extranjeros, Italia no se clasificó a los últimos tres mundiales y no supera la primera ronda de las citas mundialistas desde Alemania 2006.