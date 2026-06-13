La dirigencia de Deportivo Rincón anunció en el transcurso de la semana que Germán Rodolfo Noce asumirá como el nuevo entrenador del León del Norte en el Torneo Federal A 2026 y ocupará el cargo que dejó el cesanteado Pablo Castro, que fue despedido tras la igualdad ante FADEP en el Moíses Elías Gómez.

El flamante entrenador ya arribó a Rincón de los Sauces, junto a su representante Diego Aspitia y su ayudante de campo Germán "Pipo" Cáceres, entrerriano que supo ser líder del ascenso en la Comisión de Activiades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia, jugador de Atlético Rafaela en el ascenso a primera división. Como ayudante de campo, viene de acompañar a Ricardo Pancaldo en Chaco For Ever y ahora se sumará al staff de Noce.

Este domingo a las 15, cuando Deportivo Rincón reciba a Juventud Unida Universitaria de San Luis, el equipo volverá a ser dirigido por Alfredo Tizza que tras el partido ante los puntanos volverá a dirigir el equipo de LiFuNe. El lunes en la semana previa al dueño ante Cipolletti, asumiría Noce y su gente.

Antecedentes

Como jugador, fue defensor, casi toda su extensa carrera como marcador de punta derecho, argentino nacido el 30 de enero de 1977 en en La Plata. Jugó unicamente en nuestro país, En las ligas argentinas disputó 392 partidos y convirtió 5 goles y en la Copa Argentina jugó 3 partidos y no convirtió goles. En Copa Sudamericana disputó 4 partidos y no convirtió goles. En toda su carrera actuó en 399 partidos y 5 goles.

Vistió las camisetas de Gimnasia y Esgrima de La Plata, Los Andes, Arsenal de Sarandí, Belgrano de Córdoba, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, San Martín de Tucumán, Tiro Federal de Rosario, Quilmes, Guaraní Antonio Franco de Posadas (Misiones), Racing de Córdoba y Juventud Antoniana de Salta.

Tiene la particularidad de que fue considerado en su momento, una suerte de "talismán" del ascenso, logrando subir de categorías en seis ocasiones jugando para sus distintos equipos como San Martín de Tucumán, Tiro Federal de Rosario, Quilmes, Guaraní Antonio Franco de Posadas (Misiones), Los Andes y Belgrano de Córdoba.

Comenzó su carrera como integrantes de cuerpo técnicos, siendo ayudante de Serio Benet en Dock Sud en 2015. Luego se sumó al staff de José María "El Chaucha" Bianco, donde trabajaron en 2016 en Gimnasia y Tiro de Salta, en 2017 y 2018 en Agropecuario de Carlos Cásares, Gimnasia y Esgrima de Mendoza 2018/19, Chacarita Juniors 2019/2020 y otra vez Gimnasia y Esgrima de Mendoza en 2024.

A comienzo del año pasado comenzó su carrera como entrenador principal, se hizo cargo hasta hace menos de un mes de Juventud Antoniana de Salta. Dirigió en El Santo, 35 partidos, con 12 victorias, 10 empates y 13 derrotas, su equipo marcó 39 goles y recibió 35 en contra, más 4 goles a favor en la diferencia, y tuvo una eficacia de 43.81%.

El platense asumirá el lunes

Transmisión del Grupo Prima Multimedios

Este domingo en las radios del Prima Multimedios de Neuquén capital se podrá vivir a pleno una nueva presentación de Deportivo Rincón en el Torneo Federal A 2026, esta vez ante Juventud Unida Universitario de San Luis.

En la remodelada cancha del camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa Moisés Elías Gómez a la vera del río Colorado en el límite con la provincia de Mendoza, el cotejo será transmisión en las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital a partir de las 14 desde el norte de la provincia de Neuquén, por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, la central informativa a cargo de Agustín Galasso y la operación técnica de José Ramón Paredes.