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La FIFA decidió

Un viejo conocido: el árbitro de la final de Qatar 2022 dirigirá el debut de Argentina en el Mundial

La FIFA confirmó al polaco Szymon Marciniak como árbitro del debut de Argentina ante Argelia en el Mundial. El juez fue el encargado de dirigir la histórica final de Qatar 2022, en la que la Albiceleste obtuvo su tercera estrella.

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Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 13 de junio de 2026 a las 12:07
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Szymon Marciniak volverá a dirigir a Argentina tras la histórica final de Qatar 2022.

La FIFA confirmó los árbitros para el duelo debut de Argentina en la Copa del mundo de la FIFA 2025.  El polaco Szymon Marciniak impartirá justicia en el duelo entre el campeón del mundo contra Argelia.

El juez será el mismo que impartió justicia en la final del mundo del 2022, donde Argentina superó por penales a Francia y se coronó campeón en Qatar. Los asistentes será los también polacos Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik, mientras que el cuarto árbitro será el australiano Campbell-Kirk Kawana Waugh.

EL colegiado de 45 años está en su tercer mundial, haciendo su debut en Rusia 2018. En el Qatar 2022 impartió justicia en la gran definición entre Argentina y Francia, que terminó 3-3 en los 120 minutos, y triunfo para el seleccionado de Scaloni por 4-2 en los penales. En dicho partido sancionó tres penales, dos para los europeos, y uno para los campeones.

El árbitro polaco dirigirá por tercera vez un encuentro mundialista de la Selección Argentina.

Será la segunda vez que el polaco arbitrará el debut albiceleste en la gran cita mundialista, en Rusia 2018 estuvo en el 1-1 frente a Islandia, juego donde también pitó un penal para Argentina, que desechó Messi. También dijo presente en el cotejo de octavos de final del 2022 cuando Argentina superó 2-1 a Australia.

Argentina debutará en su camino por la defensa del título el martes desde las 22hs, donde en el Arrowhead Stadium de Kansas City, se enfrentará contra Argelia por el Grupo J.

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