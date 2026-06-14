Los New York Knicks volvieron a consagrarse campeones de la NBA 2025/2026 después de 53 años. La franquicia neoyorquina derrotó 94 a 90 a los San Antonio Spurs en el Juego 5 de las Finales, cerró la serie 4 a 1 y conquistó el título en el Frost Bank Center, en una noche marcada por una remontada en el último cuarto.

El equipo de Nueva York llegó a San Antonio con ventaja de 3 a 1 en la serie y con la posibilidad de definir el campeonato fuera de casa. Los Spurs, obligados a ganar para seguir con vida, dominaron durante varios tramos del partido, pero no pudieron sostener la diferencia en los minutos finales.

San Antonio comenzó con mejores sensaciones en el primer cuarto. Victor Wembanyama abrió el marcador con una clavada, mientras que Dylan Harper y Julian Champagnie dieron producción desde la banca y el perímetro. Champagnie cerró el primer periodo con un triple asistido por De’Aaron Fox, en una acción que permitió a los Spurs terminar arriba tras los primeros 12 minutos.

Los Knicks tuvieron problemas para encontrar ritmo ofensivo en el arranque, aunque Jalen Brunson respondió con un triple asistido por Mikal Bridges. OG Anunoby también aportó desde la línea de tiros libres, mientras Mitchell Robinson falló sus intentos desde la zona de castigo en un primer cuarto de baja producción para Nueva York.

En el segundo periodo, San Antonio mantuvo el control con apariciones de Wembanyama, Harper y Champagnie. El francés convirtió desde el perímetro, Harper fue efectivo en la línea y Champagnie encadenó triples para sostener la ventaja local. Los Spurs se fueron al descanso con ventaja de 42-37 después de una canasta de Devin Vassell.

Nueva York encontró respuestas antes del medio tiempo con tiros importantes de Brunson y Mikal Bridges. Brunson anotó desde larga distancia y después sumó desde la línea, mientras Bridges conectó un triple asistido por el propio base. Josh Hart también aportó en transición con una bandeja en carrera para mantener a los Knicks cerca en la pizarra.

El tercer cuarto mantuvo a San Antonio al frente. Wembanyama inició el periodo con una clavada en carrera asistida por De’Aaron Fox, Vassell castigó desde el perímetro y Fox apareció con una flotadora en los últimos segundos del cuarto para frenar la reacción de los Knicks. Los Spurs entraron al último periodo con ventaja de 72 a 65.

En el cuarto final, San Antonio llegó a estar arriba 83-71 tras una bandeja de Dylan Harper y un triple de Devin Vassell, pero los Knicks comenzaron la remontada con Brunson como eje ofensivo. El base anotó en penetraciones consecutivas, acercó a Nueva York y empató el partido 83-83 con una bandeja tipo finger roll a 4 minutos 17 segundos del final.

El punto de quiebre llegó cuando Brunson convirtió tres tiros libres para poner a los Knicks al frente 86-85. Después, OG Anunoby amplió la diferencia con una clavada a dos manos tras asistencia de Josh Hart, colocando el marcador 88-85 con 2:07 por jugarse.

Brunson volvió a aparecer en el cierre con una flotadora que puso a Nueva York arriba 91-88 a falta de menos de un minuto. Ya en los segundos finales, Mikal Bridges convirtió uno de dos tiros libres para dejar la diferencia en tres puntos con ocho segundos por jugar, y los Knicks terminaron asegurando el triunfo 94-90.

Con la victoria, los Knicks cerraron la serie 4-1 ante los Spurs y consiguieron su primer campeonato de la NBA desde 1973. Nueva York rompió una espera de 53 años y volvió a levantar el título después de una serie en la que ganó tres de los últimos cuatro partidos por márgenes cerrados.

San Antonio, que había llegado al Juego 5 con la obligación de ganar tres partidos consecutivos, no pudo sostener la ventaja en casa. Los Spurs tuvieron aportes de Wembanyama, Vassell, Fox, Harper y Champagnie, pero el cierre de Nueva York cambió el marcador y definió las Finales.

Jalen Brunson fue el jugador determinante en el último periodo, con tiros libres, penetraciones y una flotadora en los momentos de mayor presión. Hubo otra descomunal actuación de Jalen Brunson, autor de 45 puntos, con 4-7 en triples, 10-20 en dobles y 13-15 en libres, lo cual lo llevó a quedarse con el MVP de las finales. En estos partidos promedió 32,6 puntos por juego, 4,2 rebotes y 4,6 asistencias

Anunoby también tuvo una acción clave con su clavada en el cierre, mientras Hart y Bridges participaron en jugadas decisivas para completar la remontada de los Knicks en San Antonio.

La Previa

Después de la histórica remontada de 29 puntos y que derivó en la victoria 107 a 106, los New York Knicks visitarán a los San Antonio Spurs, este sábado desde las 21.30, en el quinto partido de la serie final de la NBA, al mejor de siete, que tiene al frente a los hoy visitantes por 3 a 1.

En consecuencia, en caso de repetir esta noche, el equipo de la Gran Manzana le pondrá fin a una sequía que se extiende desde 1973 y así conquistaría su tercer título de la NBA.

La acción decisiva llegó en los segundos finales. Con San Antonio aferrándose a una mínima ventaja, OG Anunoby apareció con un manotazo providencial para recuperar un balón crucial y permitir que los Knicks completaran la remontada. La jugada desató la locura en Nueva York y selló una victoria que ya ocupa un lugar privilegiado entre los capítulos más épicos de la historia de la NBA.

Jalen Brunson clave en el momento del equipo de La Gran Manzana.

Por su parte, los Spurs afrontan una situación límite. Además del golpe anímico que significó desperdiciar una ventaja tan amplia, necesitan revertir un escenario que históricamente resultó casi imposible. Apenas una vez un equipo logró remontar una serie adversa 3 a 1 en finales de la NBA: los Cleveland Cavaliers de LeBron James y Kyrie Irving en 2016, cuando vencieron a los Golden State Warriors para conquistar el primer campeonato de su historia.